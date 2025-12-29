SUCCESSOS
Tres persones intoxicades per monòxid de carboni en una casa a Reus
A l'interior no hi havia cap incendi però si que hi havia fum
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès tres persones en una casa de Reus per intoxicació de monòxid de carboni. Segons ha informat Bombers de la Generalitat, l'avís l'han rebut a les 08.31 hores i s'han desplaçat fins al carrer Illa de Buda, prop del Parc Mas Iglesias de la capital del Baix Camp. El SEM ha atès als tres ferits i els ha traslladat fins a un centre hospitalari.
Els Bombers s'han mobilitzat amb dues dotacions on han fet comprovacions a la casa de dues plantes. A l'interior no hi havia cap incendi però si que hi havia fum a la casa. Els efectius han revisat i ventilat tot l'immoble. Es creu que el causant podria ser una estufa.