Salut
Un 96% dels joves entre 12 i 19 anys de Reus tenen hàbits d’alimentació inadequats
És un dels principals resultats del projecte Reus Cohort sobre comportaments dels adolescents
El projecte Reus Cohort va començar a caminar l’últim trimestre del curs 2023-24. Consisteix en l’elaboració d’enquestes sobre comportaments i necessitats en matèria de salut i van adreçades als adolescents. Després de recopilar les respostes de 1.530 joves d’entre 12 i 19 anys, els primers resultats «ens posen en alerta quant a consum d’alcohol, pràctiques sexuals, alimentació i estat emocional en general», va expressar el regidor de Salut, Enrique Martín. Les dades no es quedaran només en el paper, sinó que «això ens serveix per orientar les nostres polítiques públiques; és un salt de gegant endavant en promoció de la salut», va explicar l’edil.
L’estudi va concloure que un 96% dels adolescents tenen hàbits d’alimentació inadequats. És el càlcul elaborat a partir de l’índex d’alimentació saludable, que avalua factors com la freqüència de consum de productes recomanats, com verdures, fruites, llegums o fruits secs, així com d’altres que acaben resultant perjudicials, com begudes ensucrades. «La major part necessita introduir canvis perquè l’alimentació no és prou saludable», reconeixia Marina Bosque, investigadora del grup de recerca Epi4Health. Martín va apuntar que es tracta d’una «assignatura pendent que ja teníem detectada» i que, en conseqüència, «volem potenciar el que són hàbits saludables en alimentació», ja que les conclusions extretes són «molt preocupants, i més en etapa de desenvolupament». Per afrontar la problemàtica, es buscaran aliances amb els agents de salut del territori.
Una altra de les xifres remarcades fou que un 20% dels joves tenen un consum d’alcohol considerat de risc. Martín va assenyalar que «hi hem de posar un accent» i conscienciar que «hem de fer un consum moderat i per sobre del desitjable pot comportar riscos». El regidor de Salut també va subratllar que «és necessària més educació sexual». Amb les enquestes, s’ha detectat que es fa un ús indegut dels preservatius, «moltes vegades relacionat amb el consum d’alcohol i cànnabis». També va comentar que hi ha un «excés de pornografia» que «distorsiona la realitat del sexe».
Finalment, un percentatge elevat dels joves entre 12 i 19 anys no realitza l’activitat física mínima recomanable.
A més, Martín va expressar que s’han visualitzat «diferències molt significatives per gènere». Per exemple, les noies tenen més pressió social relacionada amb la imatge corporal, cosa que genera hàbits d’alimentació que no són adequats, mentre que en els nois hi ha un major consum de risc en alcohol i cànnabis.
Un estudi amb continuïtat
La primera fase del Reus Cohort es va dur a terme entre abril i juny del 2024, amb la participació de l’alumnat de segon i quart d’ESO, segon de Batxillerat i segon de cicles formatius de grau mitjà, i, en el present curs acadèmic, s’han estat avaluant els resultats i traspassant-los als centres educatius. Amb tot, el projecte no acaba aquí. Té una durada prevista de cinc anys i els qüestionaris s’enviaran amb una periodicitat biennal, de forma que el recull de dades serà «progressiu».
«L’estudi no és una foto fixa: cada dos anys es van recollint dades i ens permetrà anar fent un seguiment de com van evolucionant els nois i noies», va afirmar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. «Ens dotem d’una eina molt potent en l’àmbit comunitari per decidir quines polítiques fem a futur, quines prioritzem, quines donen resultat, quines no, quines cal rectificar i quines potenciar», va expressar Martín. «Com més aviat puguem intervenir, abans podrem reconduir els hàbits saludables del nostre jovent; com més aviat ho fem, més conscienciació tindrem sobre què és saludable i què no», va afegir, tot remarcant que es permetrà veure els canvis en un mateix grup de població i segons àrees geogràfiques.