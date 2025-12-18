MUNICIPAL
Tres grans obres centraran l'inici del 2026 a Reus
Es començaran a veure projectes com el soterrament de les torres del Pinar o l'EBM L'Ametller sobre el terreny, havent completat els tràmits previs
Fins ara, els projectes de Sandra Guaita i els seus socis han hagut de superar incomptables tràmits administratius: passos necessaris, però que no s’albiren sobre el terreny. El 2026, però, serà un any «molt potent» en què començarà «l’aterratge de la gran obra del govern municipal», va afirmar l’alcaldessa de Reus en una trobada amb els mitjans de comunicació.
Gener serà, ja, un mes mogut. Amb l’arrencada del nou exercici, s’espera, també, el començament del soterrament de les torres del Pinar, una reivindicació més que històrica, i la col·locació de la primera pedra de la nova escola bressol municipal L’Ametller. Així mateix, el 30 de gener és la data elegida per reinaugurar el reformat Museu d’Art i Història, que incorporarà un espai dedicat a artistes locals i, en específic, presentarà documents i esbossos originals de l’arquitecte Antoni Gaudí, «que l’any 1933 es va voler que es quedessin al fons del museu i això va fer que se salvés de l’incendi al seu taller del 1936», va detallar la regidora de Projecció de Ciutat i primera tinent d’alcaldessa, Noemí Llauradó.
En els primers compassos de l’any es coneixerà la proposta guanyadora del concurs d’idees per dissenyar l’InnoReus, que serà el cinquè centre d’empreses municipal i s’alçarà entorn del Cepid, al Tecnoparc. A la primavera, acabarà la primera fase d’obres del carrer del Doctor Ferran i es completarà la intervenció al voltant del carrer Ample, amb la plaça del Pintor Fortuny com a protagonista definitiu.
La fi de les obres de noves promocions de pisos serà una de les fites de l'exercici
A les portes de l’estiu s’espera que acabin els treballs de rehabilitació dels blocs de pisos del barri Fortuny, així com de les promocions d’habitatges de Mas Iglesias i del Complex Riera. Adif treballa per enllestir l’Estació de Bellissens abans de les vacances, per tenir marge per dur a terme proves d’usos i que el setembre, amb l’inici del nou curs, entri en funcionament. En paral·lel, l’Ajuntament té la intenció d’estrenar la transformada sala immersiva del Gaudí Centre el 10 de juny, coincidint amb la commemoració de la defunció del geni. L’actuació al centre d’interpretació de la seva vida i obra no acabarà aquí, sinó que és només la primera part d’una renovació integral, que s’anirà executant a mesura que es tingui finançament. Ja s’està desenvolupant el seu projecte executiu. Mentrestant, el 12 d’agost es viurà l’eclipsi solar.
La zona verda de la Biblioteca Xavier Amorós, en detriment de l’àrea blava, l’habilitació d’habitatge dotacional al carrer de Vallroquetes o una repensada de l’Estació Enològica són altres de les actuacions que esperen avenços en els següents dotze mesos. També podria activar-se la comunitat energètica del polígon Agro-Reus mentre s’exploren noves «possibilitats» per «arribar a les llars», digué l’edil i tinent Daniel Rubio.
