P3 Logistic Parks preveu enllestir els treballs inicials sobre el terreny del sector H-12 al gener
És la fase prèvia a la construcció de la gran nau logística
L’empresa P3 Logistic Parks avança en el projecte d’alçar una nau logística de grans dimensions al sector H-12 Mas Sunyer, davant de Jardiland. La previsió de la companyia és acabar el gener «els primers treballs sobre el terreny i l’adaptació del planejament urbanístic». «D’aquesta manera, el projecte es troba en la fase prèvia a la construcció i ha estat dissenyat per adaptar-se als requisits operatius del client final», s’assegura en un comunicat.
Va ser l’estiu passat que es va encetar la intervenció al solar. El parc logístic comptarà amb uns 111.250 m2 de superfície construïda, disposarà de 118 molls de càrrega i capacitat per emmagatzemar fins a 85.000 palets, a més d’una instal·lació fotovoltaica.
En la jornada El retail com a dinamitzador del desenvolupament de grans plataformes logístiques, organitzat per P3 i UNO Logística, es va posar en relleu el paper de Tarragona i Catalunya com a nodes estratègics i logístics emergents. «La regió s’està consolidant com un dels grans pols tractors del sector, capaç d’atreure inversió i impulsar el desenvolupament de plataformes de gran format», va destacar Javier Mérida, director general de P3. «Desenvolupaments com els de P3 Reus resulten opcions molt atractives per a qualsevol operador», va afegir David Oliva, director industrial i de logística de CBRE Barcelona.
