Urbanisme
Reus prepara el terreny per poder acollir una altra nau logística de gran volum
El pla parcial del sector H-7 preveu una gran parcel·la, apta per tenir usos d’emmagatzematge i transport de béns
Reus continua avançant per adaptar els seus terrenys a les necessitats actuals de les empreses, que reclamen parcel·les de majors dimensions per desenvolupar-hi la seva activitat.
La Junta de Govern Local va aprovar inicialment divendres el Pla Parcial Urbanístic del sector H-7 Bellissens Actual N-340, delimitat per la carretera de Bellissens, l’N-340 i l’A-7, situat al sud-est del nucli urbà, a tocar del terme municipal de Vila-seca. El nou plantejament habilitarà el sòl necessari per a la possible implantació d’una nau logística de grans dimensions.
Fonts municipals assenyalen que es tracta d’una àrea industrial d’alta qualitat «que gaudeix d’una ubicació estratègica que és imperiós adaptar-la a l’actual demanda potencial de mercat, que passa indefectiblement per delimitar parcel·les de gran mida dins del món logístic d’emmagatzematge i de transport de mercaderies».
El nou dibuix proposa una parcel·la per a indústria aïllada gran d’uns 91.000 metres quadrats (m2), juntament amb altres solars per a empreses de mida inferior al seu entorn, així com infraestructura viària, equipaments i zones verdes.
«El nou sector industrial H-7, un cop desenvolupat, esdevindrà un sòl potencial per a l’ús logístic que, sens dubte, és un ús molt deficitari a l’àmbit del Camp de Tarragona, atès que els planejaments existents ja aprovats o bé consolidats amb la urbanització executada no preveuen superfícies de parcel·les superiors als 20.000 o 30.000 m2, que no resulten adequades per a la logística, necessitada de grans espais de maniobra i d’aparcaments de vehicles i, sobretot, d’una estructura viària dissenyada per a grans vehicles de transport de mercaderies», detallen les fonts.
Els objectius principals del pla parcial, que abasta una superfície superior als 250.000 m2, són crear les infraestructures necessàries per a l’establiment d’activitats industrials i de serveis a l’entorn de l’eix viari i proposar diversitat de parcel·lació per augmentar l’oferta i adaptar-la al mercat.
Així mateix, es vetllarà per les condicions mediambientals de la zona, arranjant el camí antic de Vila-seca a la Canonja com un gran espai verd que potenciï l’antiga vocació agrícola de l’indret.
P3 Logistic Parks
D’altra banda, cal recordar que l’empresa P3 Logistic Parks ja ha començat les obres d’urbanització del sector H-12 Mas Sunyer, just davant de Jardiland; el pas previ a la fase de construcció, que permetrà alçar-hi una nau logística, amb magatzem i oficines, de grans dimensions, equivalent a quinze camps de futbol. La Cambra de Comerç espera que aquesta inversió tingui «un efecte tractor sobre l’economia local i comarcal».