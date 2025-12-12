Turisme
L'aeroport de Reus supera els 5.400 passatgers al novembre, un 22,2% més que l'any passat
La infraestructura aeroportuària acumula un creixement de les operacions del 5,1% des de gener
L'aeroport de Reus ha registrat 5.406 passatgers durant el passat mes de novembre. Representa un 22,2% més que durant el mateix període de 2024. Segons fonts d'Aena d'aquest divendres, des de principis d'any, han passat per l'aeroport de Reus 1.335.975 viatgers, un creixement anual del 13,2%, que en el mateix període de 2024.
També creixen les operacions des de gener a novembre. En aquests onze mesos, la xifra de moviments ascendeix als 22.008 vols, un 5,1% més en comparació amb els mateixos mesos de l'any passat. Justament l'increment al mes de novembre d'enguany és notable. S'han gestionat 1.486 operacions, fet que representa un augment del 16,5% respecte al novembre de 2024.