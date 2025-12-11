Societat
Reus commemora el Dia dels Drets Humans: «Hem de cuidar-los, protegir-los i difondre’ls»
Els alumnes de l'Institut Josep Tapiró van llegir la Declaració Universal dels Drets Humans
Reus va commemorar dimecres el Dia dels Drets Humans. Davant de l'Ajuntament, els alumnes de l'Institut Josep Tapiró van llegir la Declaració Universal dels Drets Humans, que remarca drets com el temps lliure, el descans, el tracte just o l'accés a aliments, roba, habitatge i assistència mèdica a «totes les persones». «Ningú pot privar-nos d'aquests drets i llibertats», van proclamar els joves.
Des d'Amnistia Internacional, es va expressar que «hem de cuidar aquests drets humans, protegir-los i difondre'ls».
L'acte va estar amenitzat per l'acompanyament musical de Danylo Vasylchenko, músic refugiat de la guerra d'Ucraïna.
