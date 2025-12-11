Diari Més

Reus commemora el Dia dels Drets Humans: «Hem de cuidar-los, protegir-los i difondre’ls»

Els alumnes de l'Institut Josep Tapiró van llegir la Declaració Universal dels Drets Humans

L’alumnat de l’Institut Josep Tapiró, el violinista Danylo Vasylchenko, les autoritats polítiques i el representant d’Amnistia Internacional

Sergi Peralta Moreno

Reus va commemorar dimecres el Dia dels Drets Humans. Davant de l'Ajuntament, els alumnes de l'Institut Josep Tapiró van llegir la Declaració Universal dels Drets Humans, que remarca drets com el temps lliure, el descans, el tracte just o l'accés a aliments, roba, habitatge i assistència mèdica a «totes les persones». «Ningú pot privar-nos d'aquests drets i llibertats», van proclamar els joves. 

Des d'Amnistia Internacional, es va expressar que «hem de cuidar aquests drets humans, protegir-los i difondre'ls». 

L'acte va estar amenitzat per l'acompanyament musical de Danylo Vasylchenko, músic refugiat de la guerra d'Ucraïna.

