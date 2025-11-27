Festes
Reus es prepara per viure una encesa dels llums de Nadal sense cotxets
Hi haurà tres aparcaments de cotxets entre les 18 i 19.30 hores
Avui, dijous 27 de novembre, Reus donarà el tret de sortida a la campanya de Nadal amb un dels moments més esperats de l’any: l’encesa de les llums. Serà a les 18.45 hores i anirà precedit per l’espectacle lumínic El Batec de Nadal. Les previsions és que sigui de caràcter multitudinari i que sigui presenciat per una gran afluència de gent que omplirà la plaça del Mercadal, on ja hi ha instal·lat l’arbre de Nadal que la presideix. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Reus s’han pres mesures per mantenir l’ordre i la convivència durant una tarda màgica, per tal de gaudir-ne sense destorbar ningú, com pàrquings de cotxets i un espai tranquil reservat per a persones amb mobilitat reduïda o amb altes sensibilitats.
Una de les principals actuacions ha estat habilitar aparcaments de cotxets per aquelles famílies amb infants ben petits i així evitar que col·lapsin el pas a la plaça. Concretament, a partir de les 18 hores, i fins a les 19.30 hores, estaran disponibles tres zones: una a la plaça del Teatre; una altra a l’entrada del Pallol, per la plaça d’Evarist Fàbregas; i la tercera al carrer Salvador Espriu, a la vora del raval de Santa Anna. Seran zones vigilades i controlades.
Per un altre costat, també s’habilitarà un espai reservat per a les persones amb mobilitat reduïda al Mercadal, que estarà situat a prop el carrer Major. Alhora, aquesta zona servirà com espai tranquil perquè el puguin utilitzar aquelles persones amb diferents sensibilitats i gaudir de l’espectacle sense l’angoixa de les aglomeracions. L’accés es durà a terme pel carrer Major.
El consistori recomana al públic assistent arribar amb temps per facilitar una bona distribució dins de la plaça i evitar crear taps d’ampolla. A més, adverteix que es duran a terme controls d’accés en diferents punts d’entrada a la plaça per tal de regular l’aforament. «Gaudir de l’espectacle és responsabilitat de tots», expressa.
Guerra contra els cotxets
El debat entorn la presència de cotxets infantils als actes multitudinaris no és nou. Malgrat que l’Ajuntament prepara els pàrquings per poder deixar-los, és habitual continuar veient-ne en propostes com el Seguici Petit, Corpus o l’encesa de les llums. Per exemple, en l’espectacle inaugural de la campanya de Nadal de l’any passat, en què a la plaça del Mercadal no hi cabia ni una agulla més, la presència de cotxets —desocupats, atès que l’infant anava a collibè per poder veure l’actuació— va provocar més d’una discussió i, als porxos de la Casa Navàs, es repetia el mantra que haurien de ser prohibits en esdeveniments d’aquesta índole, ja que, d’una banda, omplen un espai i, de l’altra, dificulten sortir de l’entorn en cas de necessitat.
‘El Batec de Nadal’
L’espectacle inaugural de la campanya, anomenat El Batec de Nadal, començarà a partir de les 18.45 hores i servirà com a moment màgic i tradicional per encendre les llums festives i on la protagonista serà la Llum de Nadal. L’espectacle de llum i música és una idea original del laboratori creatiu d’experiències sensorials LigthinkLab, que també s’encarregarà de la seva direcció. A continuació, un cop encès l’arbre i l’enllumenat de la ciutat, començaran els passis tant de l’esfera de la Llibertat com al carrusel de la plaça Prim, de forma que es podrà completar una passejada gaudint de les variades decoracions.
Sergi Peralta Moreno