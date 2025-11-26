Nadal
El Tomb de Reus presenta la Campanya de Nadal 2025 amb un enfocament sostenible i inclusiu
L'entitat comercial engega la campanya nadalenca d'enguany amb activitats sostenibles i premis per a grans i petits
L’entitat comercial El Tomb de Reus ha presentat aquest dimecres la seva Campanya de Nadal 2025, que tindrà lloc del 28 de novembre al 3 de gener. La regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, ha assistit a l’acte i ha destacat la importància de la col·laboració entre el sector públic i privat per consolidar Reus com a referent d’oci i compres a Catalunya.
Sota el lema “El Tomb pel Planeta”, la campanya aposta per un Nadal inclusiu, participatiu i respectuós amb el medi ambient. L’entitat ha organitzat tallers de sensibilització ambiental per a infants, amb torns especials per a nens i nenes amb necessitats especials, i activitats per fomentar la prevenció de residus i la sostenibilitat. Les inscripcions als tallers es poden fer a través de l’aplicació d’El Tomb de Reus.
A més, la tradicional gimcana dels follets Pere i Coia recorrerà setmanalment els aparadors de 20 establiments associats. Els infants hauran de localitzar 12 figures i llegir els codis QR corresponents per optar a premis com tiquets gratuïts per al carrusel, entrades per al Gaudí Centre, bosses de llaminadures i figures del seguici festiu. Cada setmana, els follets canviaran d’establiments per animar la participació i incentivar el recorregut pel centre comercial.
Pels adults, els tiquets de compra inclosos a l’aplicació permetran participar en sorteigs setmanals de visites culturals, experiències relaxants, sopars i vals de compra, fomentant així la implicació de tot tipus de públic.