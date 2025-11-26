Societat
Ens volem vives, combatives i als nostres carrers
La Plataforma Feminista del Camp va convocar una marxa per Reus que va anar des del Mercat del Carrilet fins a la plaça del Mercadal
El Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones és un d’aquests dies que, sincerament, com a societat ens fa vergonya celebrar. No perquè no s’hagi de reivindicar la necessitat d’aturar una situació deplorable, sinó perquè any rere any veiem com les dades de feminicidis i agressions sexuals, junt amb el viratge d’una part de la societat al discurs d’extrema dreta, ens demostren que no estem avançant gaire. Aquest era l’ànim d’ahir dimarts 25 de novembre durant la manifestació convocada un any més per la Plataforma Feminista del Camp a Reus; de ràbia, per haver-nos de trobar un any més al carrer per lamentar que més dones han perdut la vida.
La marxa va iniciar des del Mercat del Carrilet i es va dirigir direcció nord per l’avinguda del Carrilet, el raval de Robuster, el Fossar Vell, el carrer Major i fins a arribar a la plaça del Mercadal, fent aturades per denunciar com l’estructura actual del sistema deixa en una situació vulnerable a les dones. «No estan mortes, estan assassinades!», «Fem de la ràbia la revolució!», «Ens volen lliures, vives i combatives!», eren alguns dels lemes que el més d’un centenar de persones assistents a la marxa repetien amb punys alçats. «Avui dia hi ha una onada antifeminista, feixista i reaccionària que el que fa és intentar tornar-nos a les cuines i ells als bars. El que els volem dir és que això no passarà, però que tampoc hi haurà un canvi real mentre no es faci un canvi estructural», va apuntar Jordina Salvat, de la Plataforma Feminista del Camp. Un canvi estructural què, segons Salvat, implica destinar recursos en aconseguir que les dones puguin ser independents, que les dones que pateixin violència tinguin una casa on recórrer i que totes puguin tenir documentació com a ciutadanes.
Acte institucional
Per un altre costat, prèviament el saló de plens de l’Ajuntament de Reus havia acollit l’acte institucional per commemorar l’efemèride i recordar les dones assassinades enguany. Precisament, la regidora de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus, Anabel Martínez, va llegir el nom de les 38 dones assassinades per violència masclista a l’Estat des de l’inici del 2025. A continuació, Mònica Dalmau, supervivent de violència masclista, va ser l’encarregada de llegir el manifest. «És imprescindible entendre que es tracta d’una violència estructural, i per això es dona en tots els àmbits, com la parella, la família, la feina i l’espai públic», va asseverar Dalmau. A més, també va apuntar que la violència de gènere pot prendre moltes formes més enllà de la violència física, com és el cas de la violència econòmica, sexual, digital, institucional o psicològica.
Per demanar ajuda en cas de violència masclista existeix un telèfon específic d’atenció i informació, el 900 900 120, que funciona les 24 hores del dia els 365 dies a l’any i en cas d’emergència davant d’una agressió cal trucar al telèfon d’emergències 112. A més, l’Ajuntament de Reus posa a disposició de les dones diversos serveis, com són el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), ubicat al Casal de les Dones i amb el telèfon de contacte 977 010 672, i l’Oficina d’Atenció a la Víctima, ubicada a la comissaria de la Guàrdia Urbana amb el telèfon de contacte 977 010 092.