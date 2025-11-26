Infraestructures
El Govern cedeix un solar per a la reforma i ampliació del Parc de Bombers de Reus
El terreny, de propietat municipal, s’ubica al carrer Mas Tallapedra
El Govern ha aprovat la cessió gratuïta de domini, per a 30 anys, d’un solar de 2.326,55 m² per a l’ampliació i reforma del Parc de Bombers de Reus. El terreny, de propietat municipal, s’ubica al carrer Mas Tallapedra, 3 de Reus, adjacent al Parc de Bombers de la capital del Baix Camp.
El terreny es destinarà a la construcció d’un nou edifici en què s’instal·laran espais de formació, el centre ERA (Equips de Respiració Autònoma), dependències de la unitat GRAF (Grup d’Actuacions Forestals) i la seu del sotscap territorial de la Regió d’Emergències de Tarragona, que actualment són al Parc de Bombers.
Sergi Peralta Moreno
Amb el trasllat de totes aquestes dependències al nou edifici auxiliar, el Parc de Reus guanyarà espai per al personal operatiu. És per això que en aquest edifici s’hi farà una ampliació i una reforma integral de l’espai ja existent per adaptar les dependències a les necessitats actuals de la instal·lació. Així, i en tractar-se d’un Parc de Bombers tipus A, s’hi farà un gimnàs (actualment ubicat a les cotxeres), 9 habitacions dobles, una aula de formació específica per al personal de servei i espais diferenciats per als equips de protecció individual (EPI) nets i els que acaben bruts després d’una intervenció en què hi ha risc de contaminació, a més dels vestidors inclusius.
Amb la reforma, l’àmbit d’habitatge del Parc es traslladarà a la primera planta de l’edifici; la planta baixa quedarà restringida als espais de treball, amb les cotxeres i la sala de control com a elements centrals. La reforma també garantirà circuits segurs per al personal, de manera que per desar els EPI bruts no caldrà travessar altres dependències netes.
Actualment, el projecte de construcció del nou edifici, la reforma del Parc de Reus i la urbanització de tot el recinte està pendent de licitació, amb un import màxim de 4.676.621,44 euros. La durada prevista de les obres, un cop comencin, serà d’un any i mig aproximadament.