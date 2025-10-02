Equipaments
La reforma del Parc de Bombers té nou calendari: es preveu l’inici d’obres per a l’estiu del 2026
La data original per encetar els treballs es va endarrerir en trobar dificultats no previstes
Les obres de reforma i ampliació del Parc de Bombers de Reus començaran l’estiu del 2026. És la previsió amb què treballa, actualment, el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que ha revisat el calendari estimat d’execució de la intervenció. Fonts de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments detallen que resta el tràmit d’aprovació definitiva del projecte exectuiu i que serà a partir del present octubre que es licitaran el contracte d’obres i les assistències tècniques corresponents.
El projecte ja ha sofert retard en la seva compleció. En primer terme, la previsió era que el projecte executiu estigués a punt el juny del 2024 i que els treballs sobre el terreny poguessin començar el desembre d’aquell any. Això no obstant, la redacció va allargar-se fins a l’octubre i, en conseqüència, es va fixar l’entrada de les màquines per a l’abril del 2025, un càlcul que, ja amb el document llest, va endarrerir-se fins al 16 de juny. Amb tot, l’actuació va quedar encallada després que el projecte introduís «modificacions per dificultats relatives a instal·lacions no previstes que passen pel nou solar, a més d’haver de tenir en compte riscos de protecció civil que afecten el parc», tal com va detallar el Cos de Bombers a Diari Més en el seu moment.
Segons la Direcció General, les complicacions vinculades amb les instal·lacions es resoldran «en part sota competència municipal», mentre que els riscos esmentats es relacionen amb «una línia de tren pròxima per on circulen matèries perilloses». «Les mesures a prendre respecte a l’edifici existent són molt limitades, i l’edifici nou quedarà fora de l’abast immediat d’aquesta línia», conclouen les fonts.
El solar on es treballarà és adjacent a l’actual Parc de Bombers i està situat entre els carrers Mas Carpa i Mas Tallapedra. El projecte permetrà disposar d’un complex 600 metres quadrats (m2) més gran que l’actual i té per objectius inicidir en la millora de la seva funcionalitat i sostenibilitat. A banda de la remodelació de l’edifici en funcionament «per millorar l’efectivitat i comoditat dels bombers», tal com comentava el cap de la Unitat d’Infraestructures i Sostenibilitat del Cos de Bombers de la Generalitat, Guillem Recio, l’octubre del 2024, està programada la construcció d’un bloc independent destinat a la formació, tant teòrica com pràctica, que aniria junt amb la torre de pràctiques existent i que alliberarà espai en la part antiga.
Així mateix, està prevista la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques que garantirien el subministrament d’energia de totes les instal·lacions, amb l’excepció de la cuina, que continuaria amb gas.
El pressupost total del projecte és superior als 4 milions d’euros. Un dels principals reptes que hauran d’afrontar els treballs de reforma i ampliació seran coordinar-los amb l’activitat del Parc de Bombers, que romandrà ininterrompuda. Per aquest motiu, la intervenció es completarà per fases, tot buscant la menor afectació possible.