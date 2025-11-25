Drets Socials
L'entorn de l'ICASS convoca una reunió informativa per aquest dijous
L'acte se celebrarà a les 18 hores a l'Antic Hospital
L’entorn de la Residència de Gent Gran de Reus, l’ICASS, ha organitzat una reunió informativa per compartir amb la ciutadania en quin punt es troba el futur de l’immoble. La sessió tindrà lloc dijous, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Antic Hospital. L’Associació Residència Gent Gran de Reus Reobertura 100% Pública assevera que «no s’han respectat en cap moment les normatives ni les lleis que emparen i protegeixen als nostres residents». Així mateix, els seus portaveus afirmen que se senten enganyats per les autoritats perquè no han rebut cap novetat passat més d’un mes de l’últim anunci. «Aturem la pèrdua de drets essencials!», clamen. Els organitzadors comenten que «no permetrem que els polítics se surtin amb la seva vulnerant totes les lleis i drets dels residents». «Sol·licitem el vostre suport incondicional en benefici de tots; avui per mi, demà per tu. Tots ens fem grans», tanquen. L’última persona a expressar-se públicament sobre l’ICASS va ser la subdelegada del Govern d’Espanya a Tarragona, Elisabet Romero, que va comentar que Madrid estava «gestionant» el tema per «garantir tots els procediments» i que no creia que «tardi gaire a decidir-se», tot subratllant que les institucions «van per feina» perquè «tiri endavant» la reforma o l’enderroc i la reconstrucció de l’edifici.
