Economia
L’Ajuntament i l’entorn de l’economia social decidiran si volen implantar la moneda local
El nou pla local de l’economia social i solidària determinarà si el projecte és una prioritat o no
Reus va plantejar-se en l’anterior mandat la idoneïtat d’implantar una moneda local, en detectar que més d’un 60% de les subvencions que es concedeixen s’inverteixen en proveïdors de fora del municipi. El nou Pla d’Acció Municipal va incorporar el repte d’analitzar-ne la viabilitat, però sense avenços constatables des del canvi de govern. El regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, indica que a finals d’any s’espera tenir el nou Pla d’Acció de l’Economia Social, Solidària i Cooperativa, que determinarà les línies d’actuació i les prioritats en aquest àmbit i, en conseqüència, «en quin lloc correspon d’importància d’execució la moneda local».
L’edil detalla que el document no l’ha redactat de forma exclusiva el departament que encapçala, sinó que s’està treballant en consens amb l’entorn de l’economia social i solidària. «Amb el pla, sabrem si, per als agents, és un projecte important o no, així com de quines maneres es poden treballar sistemes d’intercanvi que poden estar vinculats amb l’existència d’una moneda local, que al final és un reconeixement electrònic d’una quantitat», apunta. Subirats menciona l’opció del banc de temps, en què s’intercanvien habilitats i necessitats per un període concret de temps. Cal recordar que la idea va néixer amb la intenció que els diners dels ajuts circulin al municipi que els atorga. Així mateix, el regidor subratlla que el més important és que hi ha un ecosistema cooperatiu «que és molt potent».
Consultat per Diari Més, l’entorn de l’economia social i solidària veuria amb bons ulls tirar endavant una divisa municipal. Robert Castells, tècnic de Coopcamp, l’ateneu cooperatiu del Camp de Tarragona, valora que «creiem que continua sent interessant i vàlid tot aquest tema de la moneda local». «Si l’Ajuntament s’hi posés de cara, seria genial poder-ho entomar i mantenir, crec que aniria molt bé», considera. «Creiem que seria molt interessant, però també estem a l’expectativa de què apareixerà en el pla i com seguiran l’Ajuntament i els diferents agents implicats», afegeix.
Per la seva banda, des de la Bresca, l’ecosistema cooperatiu de Reus, s’assenyala que «continuem pensant que el projecte d’una moneda local seria molt bo per a la ciutat de Reus». «Si en l’actual pla sortirà com una prioritat, des de la Bresca mirarem de donar-hi suport, sempre que hi hagi una conformitat des de la nostra associació», es comparteix, tot recordant que va ser una de les impulsores de la iniciativa.
Des de la Bresca, a principis d’any va encetar-se una campanya per promoure el pagament en efectiu a les botigues, que va tenir «força èxit i molt de ressò». «Per això, també creiem que, en aquesta línia, una moneda local a Reus podria ser molt beneficiosa per al petit comerç de la ciutat», valora l’entitat. Castells també afegeix que «això demostra que campanyes així en una ciutat on el comerç és molt important tindrien sentit i serien una forma de millorar el consum cap a les botigues locals, de proximitat».