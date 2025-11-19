Via Pública
La futura desaparició de l'aparcament de la Biblioteca Central no preocupa als usuaris
Es preveu que la zona sigui convertida en un espai verd l'any vinent
Els usuaris de la zona blava d’aparcament situada al davant de la Biblioteca Central Xavier Amorós no es mostren preocupats davant de la seva futura transformació en un nou espai verd de cara l’any vinent. Cap de les persones consultades per Diari Més en els darrers dies han mostrat molta preocupació davant d’això, pel fet que bona part no són usuaris habituals, sinó més aviat puntuals. Ara bé, entre els usuaris que utilitzen aquell espai amb una mínima recurrència tampoc han mostrat cap preocupació davant d’aquest fet, tot i que la majoria admetien no ser conscients de la futura transformació de l’espai.
La majoria asseguren que no preveuen que sigui un greu problema, ja que consideren que per la zona hi continuen havent altres opcions d’aparcament com el mateix pàrquing municipal soterrat del Passeig Prim, entre altres opcions. Altres zones de pàrquing relativament properes assenyalades són l’aparcament municipal de les Oques o la zona blava situada al carrer de l’Argentera.
Els veïns, amatents
Per un altre costat, els que es mantenen més aviat a l’expectativa són els veïns de la zona. El president de l’Associació de Veïns de la Plaça de la Pau, Víctor Muñoz, valora de manera inicial l’actuació de convertir l’aparcament en un espai verd com una acció positiva, tot i que vol esperar al resultat: «No sabem encara com anirà, però creiem que ha de ser positiu. Tindrem una opinió més clara quan estigui acabat». «La intenció és bona i si ha de ser un espai per ús dels veïns, per avançar en sostenibilitat i un lloc on puguin jugar els nens, ens agrada la idea. Potser a algú li molesta perdre l’aparcament? És possible, però com amb l’estació de busos no plou mai a gust de tothom», afegeix el president.
Ara bé, el que preocupa especialment a Muñoz és que aquest nou espai verd pugui derivar en una zona conflictiva. «Hem patit molt l’arribada de nous veïns conflictius. A la plaça de la Cultura de la Pau ara està una mica més controlat, però fa uns anys eren baralles constants», lamenta. Per aquest motiu, el seu desig és que aquest nou espai verd no acabi esdevenint en un nou punt de concentració de gent conflictiva, especialment a la nit, tal com ha passat anteriorment en altres indrets de la ciutat com el Parc de l’Olla.
L'autoescola
Així i tot, sembla que els principals perjudicats per la desaparició de l’aparcament serà l’autoescola Hoy-Voy. En els darrers anys la sucursal de l’autoescola a Reus, situada al passeig de Prim, ha utilitzat la zona d’aparcament com espai on aturar el vehicle entre classe i classe. «És la zona on quedem amb els alumnes per començar i acabar les pràctiques, perquè és un lloc cèntric on és fàcil arribar a peu», apunta la subdirectora de l’autoescola Hoy-Voy. A més, apunta que com a empresa els seria «molt més fàcil quedar en un polígon, on ningú ens diu res ni hem de pagar» i assegura que es gasten fins a 200 euros al mes només en pagar els tiquets de pàrquing. «Ara bé, no faràs que una persona, que no té carnet i normalment jove, vagi sola a un lloc allunyat quan es fa fosc», afegeix. Per aquest motiu, des de l’autoescola es resignen a acceptar-ho i en començar a pensar en una alternativa per a quan l’aparcament deixi de funcionar, però Señís reclama que l’Ajuntament faci alguna cosa pensada en les autoescoles que pateixen aquesta problemàtica de falta d’estacionament.
Sergi Peralta Moreno