Comerç
Reus Espais Vius amplia el nombre de locals adherits i el termini per demanar els ajuts
El projecte municipal de revitalització comercial del barri de Santa Teresa amplia fins al 2026 el període per sol·licitar els ajuts i incorpora nous locals per fer front a l’alta demanda d’emprenedors
La Regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Reus ha anunciat que allarga fins al 15 de novembre de 2026 el termini per presentar sol·licituds a la tercera fase del projecte Reus Espais Vius, impulsat per dinamitzar comercialment el barri de Santa Teresa i reduir el nombre de locals buits. Aquesta pròrroga pretén donar més temps a les persones emprenedores perquè puguin definir amb detall els seus projectes, adaptar els espais i completar les obres necessàries abans de posar en marxa el negoci.
Paral·lelament, el projecte amplia el seu àmbit d’actuació amb la incorporació de nou nous locals situats als carrers Sant Joan i Prat de la Riba, una decisió motivada per la demanda creixent de nous espais comercials.
Un balanç positiu de la tercera fase
Des de l’inici de la tercera fase aquest estiu, els resultats mostren un impuls notable: 11 projectes emprenedors han iniciat el procés, dels quals 9 ja estan oberts al públic i 2 es troben en fase d’obres. Dels 23 locals adherits inicialment, gairebé la meitat ja han estat ocupats. Altres dades destacades són la creació de 17 nous llocs de treball, 35 persones emprenedores assessorades i 46 persones interessades a establir-s’hi.
Els negocis instal·lats abracen sectors molt diversos, com ara fisioteràpia i benestar, estètica, psicoteràpia, tatuatges, autoescola, moda i agència de models, compra-venda d’antiguitats, restauració o pastisseria artesanal. “La zona s’està transformant i guanyant vida”, ha assegurat el regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, que destaca que l’ampliació del termini i de l’àmbit d’actuació busca “continuar facilitant l’arribada de nous negocis, generar oportunitats laborals i reforçar la dinamització econòmica d’aquest sector de la ciutat”.
Un dels propers passos serà la creació d’una comunitat emprenedora que agruparà tant els nous negocis com els que ja operaven al barri. Amb l’acompanyament d’un professional de la consultoria, aquesta comunitat impulsarà trobades i activitats per generar sinergies, compartir experiències i teixir una xarxa de col·laboració. Es tracta d’un model que ja s’ha aplicat en fases anteriors del projecte i que busca afavorir un comerç més sostenible i connectat amb la realitat del territori.
Ajuts amb triple impacte
La línia d’ajuts de Reus Espais Vius compta amb un pressupost de 279.000 euros, que subvenciona fins al 50% de la inversió, amb un màxim de 20.000 euros per projecte. Les iniciatives han de preveure una inversió mínima de 4.000 euros i comprometre’s amb el triple impacte social, econòmic i ambiental. A més, les persones participants reben assessorament especialitzat i acompanyament durant tot el procés d’emprenedoria.
Reus Espais Vius forma part de l’estratègia global de revitalització del teixit econòmic de la ciutat, especialment en zones amb una concentració elevada de locals buits. Les dues primeres fases, executades entre 2021 i 2023, van culminar amb 20 nous negocis oberts i la creació de 30 llocs de treball, un precedent que reforça l’aposta municipal per continuar expandint el projecte.