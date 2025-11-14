Cine
Reus es converteix en plató de cine: el famós actor que està rodant la seva nova pel·lícula de Netflix
La ciutat ha viscut una transformació per deixar la seva identitat com Reus i passar a ser una Barcelona fictícia
La plaça del Pintor Fortuny de Reus s’ha convertit durant aquests dies en un escenari de pel·lícula. Tal com han confirmat diversos mitjans, la nova pel·lícula del director Oriol Paulo i produïda per Netflix, En nombre de otro, va començar les tasques de rodatge a la ciutat dimecres passat, 12 de novembre, a la nit.
De fet, segons confirmen des de l’Ajuntament de Reus, està previst que el rodatge d’aquesta pel·lícula s’allargui fins aquest dissabte, 15 de novembre, a les 7 hores. A més, s’ha confirmat que entre l’elenc està el famós actor gallec, Mario Casas.
A causa d’aquest rodatge, la zona ha viscut una gran transformació per deixar la seva identitat com Reus i passar a ser una Barcelona fictícia. A la plaça s’han vist vehicles i tendals policials o senyalitzacions adaptades per fingir llocs de la ciutat comtal.
A més, també està previst que la pel·lícula registri escenes a l’interior de l’edifici de la Caixa de Pensions. El moviment de material ha generat una gran expectació entre els veïns i, per aquesta raó, moltes persones curioses s’han apropat a la zona des de dimecres passat.