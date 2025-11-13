Viral
El millor barber d’Espanya és d’un poble de Tarragona i ara competirà als Estats Units
El barber representarà Espanya al Campionat Mundial de Barberia que se celebrarà a Chicago el 2026
El jove cambrilenc Pedro Oletta, de 22 anys, ha estat nomenat millor barber d’Espanya després d’imposar-se al campionat nacional organitzat per la marca Wahl, celebrat a Madrid el passat 19 d’octubre. Oletta va conquerir el jurat amb un tall lliure de 45 minuts en el qual va destacar la seva tècnica, originalitat i estil personal, situant-se per davant dels més de 200 professionals que van participar en la competició.
Gràcies a aquesta victòria, el barber de Cambrils representarà Espanya al Campionat Mundial de Barberia, que se celebrarà a Chicago (Estats Units) el maig de 2026. Abans de la cita internacional, el jove es desplaçarà a Londres per realitzar una formació especialitzada amb la mateixa marca, on perfeccionarà la seva proposta de cara al gran desafiament.
Nascut a Veneçuela, Pedro va arribar a Cambrils amb la seva família quan tenia 10 anys i va començar a tallar els cabells amb només 15, inspirats per la seva mare, que també es dedica al món de l’estètica. Amb 19 anys va decidir obrir el seu propi negoci, Los Muchachos Barber Shop, juntament amb el seu germà Adonis i un soci, al carrer Sant Isidre del municipi.
L’Ajuntament de Cambrils ha volgut reconèixer el seu assoliment, i l’alcalde Oliver Klein l’ha rebut al consistori per felicitar-lo en nom del municipi. Oletta, que combina la seva passió i talent a parts iguals, ja pensa en el seu següent repte, obrir una acadèmia de formació en Cambrils per a joves que vulguin iniciar la seva carrera al sector de la barberia.