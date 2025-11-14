Cultura
El New Art Centre rep 350 visitants durant el primer mes de vida
Des de la New Art Foundation esperen anar a l'alça en el que queda d'any
El New Art Centre arrenca el seu primer mes d’activitat amb un total de 350 visitants. Segons expliquen fonts de la New Art Foundation (NAF) a Diari Més es tracta d’una xifra que esperen que vagi a l’alça en el que queda d’any: «El primer mes ha estat bastant de prova i arrancada». Les instal·lacions de 3.000 metres quadrats situades a la carretera de Constantí es van inaugurar fa un mes amb la voluntat tant d’exposar com emmagatzemar art digital. Precisament, el centre va néixer amb una aposta clara per promoure la cooperació, les relacions i l’aprenentatge constant amb la voluntat de consolidar-se com un referent de l’art tecnològic.
«Aquest projecte respon a una anàlisi i diagnòstic. Un dels problemes inherents de l’art tecnològic és que són organismes tecnològics vius, propensos al desgast i l’obsolescència, fet que presenta una situació més complicada que amb l’art tradicional. I moltes vegades l’artista no disposa dels recursos o la infraestructura per conservar les obres», va apuntar en el seu moment el director de la NAF, Vicente Matallana. Per aquest motiu, des de la direcció del projecte feien especial èmfasi en la funció com a magatzem d’art tecnològic, ja que bona part de les instal·lacions es dedicaran exclusivament a aquesta tasca en concret.
