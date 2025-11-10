Religió
L’Ecce Homo torna a elevar-se a espatlles per pelegrinar al Santuari
La Confraria dels Sants Just i Pastor va dur a terme l'acció per celebrar els 75 anys de la benedicció del pas i per commemorar el Jubileu 2025 del Vaticà
La Confraria dels Sants Just i Pastor va dur a terme ahir de bon matí una pelegrinació cap al Santuari de Misericòrdia. No era una sortida comuna, sinó que els fidels carregaven a espatlles el pas de l'Ecce Homo. L'acció s'emmarcava en els 75 anys de l'arribada i la benedicció del misteri, obra de Joan Rebull i «orgull patrimonial» de l'entitat, així com en el Jubileu 2025 del Vaticà, sota el lema Pelegrins de l’esperança.
La Confraria dels Sants Just i Pastor va recuperar la tradició de portar el pas penitencial a espatlles l’any 2023. Tot i que, en el cas de Reus, la majoria de les talles s’han portat històricament sobre rodes, l’entitat s’emmirallava en dos precedents. No sense dificultats, l’Ecce Homo va elevar-se, i així ho feu, també, en la Setmana Santa del 2025, tot havent-ne alleugerit el pes per evitar que es repetissin les dificultats de la primera experiència.
A més, en aquests moments, l’entitat es troba en un moment de canvi, amb el nomenament de Maria Mercè Porqueras com a nova confraressa major.
Reus
L’Ecce Homo torna a espatlles del Prendiment de Reus
Miquel Llaberia
Reus
El pas de l’Ecce Homo de Reus tornarà a sortir a espatlles per Dimecres Sant
Sergi Peralta Moreno