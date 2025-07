L’Ecce Homo torna a espatlles del Prendiment de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

El so de les cornetes i els tambors arribant a la plaça Sant Pere van posar a tothom en alerta. La Solemne Processó del Prendiment estava a punt de començar i un centenar de persones esperaven pacientment davant les portes de la Prioral de Sant Pere.

A la plaça van fer acte de presència la Banda de Cornetes i Tambors Sones de Pasión, que arribaven des del carrer de l’Abadia. Poc després de les 20.20 hores, l’emissari romà, acompanyat de la seva escorta de soldats, va sortir de les portes de la Prioral i va llegir la sentència a Jesús de Natzaret. L’emperador el condemnava a mort: «Conscients tots com ha esvalotat i commogut tota la ciutat i els pobles, ensenyant noves doctrines contra la llei de Moisès, fent-se autor de nova llei i pretenent alçar-se com a rei i haver tingut l’atreviment d’entrar triomfant amb rams i palmes dins la ciutat de Jerusalem; així com ha menyspreat la jurisdicció i l’autoritat del magne emperador Tiberi Cèsar. Nos judiquem que ha de ser condemnat i sentenciat a mort a la creu».

Amb la lectura de la sentència, la processó i els passos van iniciar el seu camí, liderats pels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang i seguits per les confraries de Sant Pere Apòstol, Sants Just i Pastor i Jesús de l’Amargura. La comitiva va descendir pel Fossar Vell, va recórrer el raval de Robuster en direcció el Pallol, va pujar cap a plaça Catalunya i, després de recórrer tot raval Santa Anna, va tornar a la plaça de Sant Pere després de baixar pel carrer Monterols i Mercadal. La població es va reunir al voltant dels carrers, guardant un respectuós silenci mentre els passos avançaven al so solemne de cornetes i tambors.

No obstant això, el que cridava més l’atenció era el pas de l’Ecce Homo que, després d’una primera experiència l’any 2023, tornava a sortir a espatlles. L’aixecada d’honor del pas va anar a càrrec de la Banda de Cornetes i Tambors Sones de Pasión, per homenatjar el seu desè aniversari. Per evitar que es repetissin les dificultats de fa dos anys, es va reduir el pes del misteri que va ser carregat per 18 portants. Amb cares de concentració i molt d’esforç, van dur a terme la gesta davant la mirada de centenars de persones que acompanyaven silenciosament el pas durant la processó.

Per una altra banda, les expectatives també es concentraven a la plaça Mercadal. Moments abans d’iniciar la processó, començaven a acumular-se persones davant la Casa Navàs que, en arribar les 21 hores, ja sumaven 200 persones. Tots ells esperaven per escoltar el tradicional cant de saetes que es duria a terme des del balcó de la casa modernista. Els armats van ser els primers a arribar a un quart de deu i, darrere d’aquests, la Confraria de Sant Pere Apòstol. Aquesta es va aturar sota el balcó de la Casa Navàs i, aleshores, es va sentir el cant de saetes, fent que la Mercadal escoltés els versos que fa més d’un segle va escriure Machado. «¡Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con la sangre en las manos, siempre por desenclavar!», va començar el cant. En finalitzar, la plaça va irrompre en aplaudiments davant l’actuació i, tot seguit, la processó va continuar el seu pas.