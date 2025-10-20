Societat
Espais Ocults descobrirà Cal Massó a través de música electrònica i poesia al cicle 'Contradicció'
La poeta Núria Martínez-Vernis i la DJ Gatasanta seran les protagonistes
El proper 25 d’octubre, a les 19 h, a Cal Massó tindrà lloc un nou acte del cicle Contradicció, que comptarà amb la col·laboració d’Espais Ocults i la participació de la poeta Núria Martínez-Vernis i la DJ Gatasanta. La proposta oferirà un recorregut per conèixer l’antiga destil·leria situada en aquest equipament municipal, avui convertit en un centre d’art, i ho farà acompanyat de versos i de música electrònica.
L’acte De licors fortíssims: arquitectura, poesia i ball forma part de Contradicció, un cicle organitzat per la Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus. Amb una programació estable de poesia en català, que s’allunya de la imatge més tradicional d'aquest gènere i interactua amb altres disciplines com la dansa o la música, es pretén arribar al gran públic, amb un èmfasi especial en els segments més joves.
Enguany, la segona edició de Contradicció va començar el 29 de març i finalitzarà el 29 de novembre de 2025, i ofereix una programació estable de manera gratuïta gairebé cada dissabte final de mes. Meritxell Cucurella-Jorba n’és la directora artística, i hi col·laboren el celler Terra Cellars, que proporciona un vi diferent per a cadascun dels actes, i la DOP Avellana de Reus, que aporta aquesta fruita seca tan característica per als assistents.
L’encarregat de cloure el cicle serà Pol Guasch el 29 de novembre amb la sessió El nou irradiador del port o repensar la dissidència.