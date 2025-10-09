Societat
Les incineracions, per sota del 50% a Tarragona tot i la tendència catalana a l’alça
Asfuncat insisteix en la reducció de l'IVA en el sector funerari
Asfuncat assegura que les cerimònies d’enterrament laiques van a l’alça i que les incineracions representen ja la meitat dels serveis funeraris que es duen a terme a Catalunya. En dades presentades ahir a la Cambra de Comerç de Reus, l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat) va presentar l’informe anual amb dades del 2024 de les províncies de Tarragona, Barcelona i Girona. Segons va explicar el president d’Asfuncat, Josep Maria Mons, l’increment de les cerimònies no religioses es deu a dos factors; per un costat, a un canvi de tendència social i, per un altre, a l’increment d’espais que ofereixen la possibilitat de dur a terme aquesta mena de cerimònies.
Pel que fa a dades de Catalunya (sense tenir Lleida en compte), durant el 2024 es van dur a terme 58.437 serveis, dels quals 30.246 d’aquests van ser incineracions, que suposa un 51,8% del total. En comparativa amb dades de l’any 2022, suposa un lleuger increment, ja que aquell any va suposar un 50,6% del total de serveis. No obstant això, aquesta tendència no està tan estesa en la demarcació de Tarragona, en què dels 6.771 serveis que es van realitzar tan sols 2.908 van ser incineracions, xifra que suposa aproximadament un 43% del total. Per un altre costat, l’altra dada rellevant és la tendència a l’alça de les cerimònies laiques a Catalunya, que augmenta en 4 dècimes segons dades del 2022. En total, 33.687 cerimònies van ser religioses, que suposa un 57,7% dels serveis, 12.589 van ser laiques, un 21,5%, i 12.161 van ser sense cerimònia, un 20,8%.
Reducció de l'IVA
Per una altra banda, les dades aportades per Asfuncat van evidenciar que tot i el descens del nombre de defuncions l’any 2024 respecte al 2022, la facturació va augmentar en un 11%. Aquest encariment del servei el relacionen amb l’increment continuat en els darrers anys del PIB català. En total, la facturació del sector a Catalunya el 2024 va ser de més de 275 milions d’euros, dels quals 23,6 milions van ser a Tarragona.
En aquest sentit, el president d’Asfuncat va fer èmfasi en el fet que un 16,1% de la facturació total sigui en impostos, suposant un cost de més de 44 milions d’euros de les famílies catalanes durant el 2024. «Les persones que acudeixen a nosaltres no és per plaer, és per necessitat», va asseverar Mons. Per aquest motiu, va remarcar la necessitat de reduir el tipus impositiu en el sector de les funeràries tenint en compte que són considerats un «servei essencial» i que, actualment, és del 21%. «Creiem que s’hauria de reduir com a mínim al 10%, com és el cas d’altres sectors amb una reducció per motius semblants. Però com més baix sigui, millor», va afegir el president.
