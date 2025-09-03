Municipal
Alcover inicia els tràmits per disposar d'un servei públic funerari i demana adherir-se a FuneCamp
La intenció és que Alcover passi a formar part d’aquest model pioner de gestió compartida
L’Ajuntament d’Alcover ha iniciat els tràmits administratius per disposar d’un servei públic funerari al municipi. Des de fa mesos es mantenen converses amb Funecamp, l’empresa funerària pública supramunicipal impulsada pels ajunt aments de Reus, Constantí, Salou i Vila-seca. Fruit d’aquests contactes, la intenció és que Alcover esdevingui soci de ple dret de la mercantil pública i passi a formar part d’aquest model pioner de gestió compartida.
L’alcalde d’Alcover, Robert Figueras, ha afirmat que “en un moment especialment delicat com és el traspàs d’un familiar volem garantir un servei públic digne i proper. La millor manera de fer-ho és a través de la gestió pública, que assegura la llibertat d’elecció i posa en valor la qualitat que ofereix un operador públic. Aquesta és una aposta real per un servei supramunicipal que dona sentit a la necessària col·laboració entre comarques i municipis de l’àrea metropolitana de Tarragona.”
Per la seva banda, l’alcaldessa de Reus i presidenta de Funecamp, Sandra Guaita, ha destacat que la voluntat d’Alcover de sumar-s’hi és una bona notícia per al territori i per a la ciutadania. “El projecte de servei públic metropolita amb què els quatre ajuntaments vam impulsar Funecamp té encara més sentit quan altres municipis s’hi adhereixen: quan compartim servei públic, el fem més sòlid.” A l’acte també hi ha assistit la consellera delegada de Funecamp, Montserrat Flores.