Equipaments
L’Ajuntament de Reus estudia oferir el Vapor Vell per establir-hi el nou auditori de la Diputació
Un solar ubicat a tocar del Centre Cívic Llevant no convenceria per les seves dimensions
La Diputació de Tarragona pretén impulsar un nou auditori a Reus. L’opció que ha estat sobre la taula els darrers mesos ha estat un solar a tocar del Centre Cívic Llevant, al barri Horts de Miró, tal com va avançar Diari Més el passat maig. Això no obstant, l’Ajuntament de la ciutat no acabaria d’estar convençut amb la proposta, tenint en compte que, si bé es va presentar la idea com un projecte de caràcter metropolità i amb capacitat d’acollir espectacles «de primer nivell» i de «grans agrupacions musicals», l’aforament en l’enclavament no superaria les 300 persones. En aquest context, el consistori està estudiant alternatives per ubicar-hi el futur equipament musical, entre les quals s’inclouria la possibilitat d’oferir l’edifici del Vapor Vell.
L’immoble, record de la revolució industrial, se situa al barri del Carme, de forma que encaixaria amb el precepte de construir-lo en un indret proper a l’Escola i Conservatori de Música (ECM) de la Diputació a Reus, ja que es troba a menys de 10 minuts a peu del Palau Bofarull i de les més recents instal·lacions del carrer de Sant Jaume.
En l’actualitat, el Vapor Vell està sent objecte d’un projecte de rehabilitació per convertir-lo en la seu de la futura Escola dels Oficis de Reus. La primera fase de les obres, centrada a garantir l’estabilitat de l’edifici, evitar-ne el deteriorament, reforçar-ne l’estructura i impermeabilitzar-lo, s’està a punt de completar. En cas que es decidís presentar la possibilitat i que l’ens supracomarcal optés per acceptar-la, s’hauria de saber què passaria amb l’activitat formativa que s’havia ideat.
Segons ha pogut saber aquest rotatiu, l’Ajuntament podria valorar opcions alternatives per ubicar-hi l’Escola dels Oficis i no renunciar a la iniciativa, per exemple, negociant amb la mateixa Diputació una permuta o intercanvi amb espais que ocupi a la ciutat, com podria ser l’entorn del Centre d’Innovació i Formació Boca de la Mina.
Més alumnes i alta demanda
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va justificar, en declaracions a l’ACN, la projecció d’un nou auditori al territori pel fet que els equipaments relacionats amb els ensenyaments musicals que ofereix la institució estan quedant petits per l’increment d’alumnes i l’alta demanda que tenen. Per això, aposta per ampliar les instal·lacions entorn dels espais actuals i menciona la necessitat d’alçar un nou punt de referència per donar servei als conservatoris i escoles de música de la Diputació, no només a Reus, i que pugui ser escenari de concerts i grans agrupacions musicals, a disposició del conjunt de la demarcació.
De fet, sosté que al Camp de Tarragona i, en general, a la província no hi ha un auditori que reuneixi unes condicions d’aforament prou importants ni de qualitat acústica «per dur a terme actuacions d’orquestres simfòniques» i amb «espectacles potents». Per això, apunta que hauria de ser un equipament de dimensions importants que requerirà una «inversió considerable» i que podria plantejar-se «a mitjà termini».
La Diputació va aprovar en el ple d’abril una modificació de crèdit amb què va reservar una partida de 600.000 euros per explorar l’adquisició d’uns terrenys per a l’auditori. La inversió prevista per a la seva compleció és d’uns 5 milions d’euros. Així mateix, l’ens supracomarcal va donar llum verda a destinar 400.000 euros a l’avaluació de la compra d’espais per a la futura ampliació de l’ECM de Reus.
El Vapor Vell: de fàbrica a magatzem del Seguici Festiu
En campanyes electorals, es va plantejar adequar l’immoble per esdevenir una Casa de la Festa o un punt de creació i producció cultural. També es va arribar a mencionar com una possible ubicació del centre d’interpretació de la Setmana Santa. Així i tot, el projecte que va fructificar i començar a caminar va ser el de reconvertir l’espai en l’Escola dels Oficis, que responia a una llarga demanda del sector productiu.