Política
El barri del Carme, un deute pendent i nous horitzons
La materialització del nou projecte ha estat feina de múltiples figures
La batllessa de Reus, Sandra Guaita, ha remarcat que el pas de licitar el concurs per redactar el projecte de la transformació del barri del Carme suposa un punt de no retorn. Però, com bé recordava el president de l’entitat veïnal del barri, Josep Machado, aquesta transformació és una cosa que ve de fa temps. Ens hem de remuntar fins a l’any 2004 quan l’Ajuntament de Reus d’aquell moment, encapçalat pel socialista Lluís Miquel Pérez, va presentar un projecte d’actuació en la primera convocatòria de la Llei de Barris de la Generalitat i que va resultar escollit. El projecte d’intervenció integral plantejava diversos objectius com millorar l’accessibilitat, ubicar-hi nous equipaments municipals, la conservació del patrimoni industrial o dinamitzar els usos residencials per millorar la qualitat de vida, entre d’altres.
Es van dur a terme diverses actuacions fins al març de 2011 en què es van guanyar espais com el Centre Cívic, el Casal de les Dones o l’accés al refugi antiaeri de la Patacada. No obstant això, la crisi econòmica del 2008 va provocar que no totes les actuacions previstes s’executessin. No va ser fins al 2018 que aquest tema es va reactivar, en part gràcies a les exigències per part de l’associació veïnal, i es va començar a teixir el que esdevindria en el projecte que ara surt a licitació. Una transformació urbanística amb noves idees, com la proposada per primer cop per ERC durant els comicis municipals de l’any 2019: la creació d’un CAP.
Reus
El projecte de regeneració urbanística del barri del Carme «ja no té aturador»
Miquel Llaberia
Finalment, després d’un mandat sencer, es va escenificar el primer pas per impulsar el projecte el 29 de març de 2023 amb la visita a Reus del president de la Generalitat en aquell moment, Pere Aragonès, acompanyat dels aleshores alcalde Carles Pellicer i vicealcaldessa Noemí Llauradó. Aquell dia es va signar l’acord entre l’Ajuntament, l’INCASÒL i CatSalut que ha hagut de continuar treballant l’actual govern, que encara que mantenia a un agent important en la definició del conveni, els republicans liderats per Llauradó, va tenir una nova líder; la socialista Guaita. Aquest ha estat l’equip encarregat de materialitzar el complex acord al qual es va arribar fa més de dos anys i que, pel que sembla, només una altra crisi com la del 2008 podria aturar.