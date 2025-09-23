Urbanisme
El projecte de regeneració urbanística del barri del Carme «ja no té aturador»
El concurs de redacció de la proposta surt a licitació per gairebé 800.000 euros
L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha publicat la licitació del concurs públic per a la redacció del projecte de regeneració urbana del barri del Carme de Reus. Un projecte amb el qual intervenen l’Incasòl, l’Ajuntament de Reus i CatSalut que inclou la construcció de 38 habitatges de protecció oficial, un Centre d’Atenció Primària (CAP), un aparcament municipal soterrat amb un centenar de places i la urbanització dels espais públics. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, destaca que aquest és «el tret de sortida d’un procés que ja no té aturador». «Hem treballat des de fa molt de temps entre les diferents administracions i avui ja és una realitat. Amb la licitació ja no hi ha marxa enrere per complir amb aquest deute amb el barri», afegeix. La licitació per redactar el projecte i la direcció d’obres té un cost de 782.378,64 euros i es calcula que la inversió total entre les tres administracions serà de 10,5 milions d’euros.
Per la seva banda, el director general d’Incasòl, Jaume Vendrell, s’ha compromès taxativament a «controlar personalment els cronogrames, perquè sabem que els processos administratius avui dia són molt complexos, però controlaré els terminis perquè es compleixin». Fins i tot, el mateix Vendrell referma el seu compromís prometent que establiran el cronograma «quan tinguem la selecció de la proposta gràfica guanyadora». Cal recordar que la licitació de la redacció del projecte serà d’uns quatre mesos i el termini de redacció no podrà ser major de dotze mesos. Aquest fet significa que els projectes bàsic i executiu haurien d’estar redactats l’any 2027. «Per nosaltres és un plaer treballar en una actuació que té una mica de tot. Hi ha urbanització de territori, intenta resoldre necessitats de mobilitat, incorpora un equipament de primera necessitat i, a més, aporta nous habitatges sotmesos al règim de lloguer protegit», remarca el director general de l’Incasòl.
Ara bé, l’element més cridaner de tot el projecte és el nou CAP, que servirà com a desdoblament del CAP Sant Pere que actualment assumeix les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) Reus 1 i 2. Aquest nou equipament comptarà amb una superfície útil de 1.317,50 metres quadrats i està previst que s’hi traslladin els ciutadans que pertanyen a l’ABS Reus 1, amb 13.784 persones assignades. «L’objectiu és apropar el servei i millora l’assistència i l’accessibilitat a la població del barri del Carme i, alhora, ens permetrà donar més espai al CAP Sant Pere, que actualment va molt just donant resposta a tota la població que té assignada», apunta la directora dels serveis territorials de Salut, Marta Milà.
Reivindicació veïnal
El president de l’Associació de Veïns de l’Harmonia del Carme, Josep Machado, fa valdre la feina feta en els darrers anys per part de la Generalitat i l’Ajuntament per arribar fins aquí: «Esperem, tal com diu el director de l’Incasòl, que tot tiri endavant com més aviat millor. Entenem que hi ha uns tràmits que s’han de fer i són inevitables. Però portem vint anys amb aquesta reivindicació i estaria molt bé si tot això fos una realitat el 2030».