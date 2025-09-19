Municipal
L’Ajuntament de Reus lamenta que s'hagi cancel·lat el Reus Music Festival
L’Ajuntament de Reus ha lamentat que els organitzadors del Reus Music Festival hagin descartat finalment celebrar el festival de música a la ciutat, després de les expectatives generades i per l’impacte que l’anul·lació pot tenir en la imatge de la ciutat.
En un comunicat asseguren que el consistori ha vetllat des del primer moment perquè Reus tingués un festival com la ciutat, referent en l'àmbit cultural i d’oci, es mereix, i perquè les persones que havien comprat entrades recuperessin els diners.
El consistori s'ha demarcat de la gestió del canvi de data i, finalment, l'anul·lació del Reus Music Festival.