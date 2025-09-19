Música
Cancel·len el Reus Music Festival després de que l'ajornessin a l'octubre
L'organització al·lega que la decisió s'ha pres per «incompatibilitat de les dates proposades amb diversos artistes del cartell»
L'organització del Music Reus Festival ha comunicat aquest divendres que definitivament no es farà la segona edició que s'havia ajornat per al 25 d'octubre en una sola jornada. L'organització al·lega que la decisió s'ha pres per «incompatibilitat de les dates proposades amb diversos artistes del cartell».
El certamen s'havia de celebrar a finals d'agost però una setmana abans els organitzadors van anunciar el seu ajornament i reformulació per «motius logístics i de producció». Amb el comunicat van explicar que la programació artística es donaria a conèixer més endavant, ja que alguns dels artistes confirmats ja tenien altres compromisos professionals. Aquesta decisió ja va aixecar queixes entre les persones que ja havien adquirit l'entrada, ja que no els asseguraven poder gaudir dels mateixos artistes confirmats inicialment.
Polèmica
Les agències de management Luup Records, representant de The Tyets, i ÈXITS, que representen a Triquell i els Catarres, també van denunciar que en cap moment s’havia produït una situació de «força major» per ajornar el Reus Music Festival, on van assenyalar que «la nova direcció del festival» va intentar «desvincular-se dels seus compromisos contractuals». Des de Luup Records asseguraven que «d’aquesta manera, la decisió d’anul·lar el festival en les dates previstes va ser unilateral per part del promotor i motivada únicament per la voluntat de reduir els costos de producció», afegeixen, una anàlisi en la qual ÈXITS coincideix. «És per aquest motiu que volem que quedi clar que els grups no tenen cap responsabilitat en no poder actuar a la població de Reus, ja que tenien el ferm compromís d’actuar quan estava previst per contracte», remarcaven des d’ÈXITS.
Totes les persones que compten amb l'entrada per al Reus Music Festival rebran el reemborsament a través del canal oficial de la ticketera Linkearte. Cal enviar un mail, en un període de 10 dies, a sac@linke-arte.com.
En un comunicat oficial expliquen que «som conscients que les crítiques rebudes- en molts casos sense disposar de tota la informació- han generat un perjudici considerable i ens veiem obligats a cancel·lar per causes de força major alienes a la producció».