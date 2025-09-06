Mobilitat
Un accident talla un carril a la C-14 a Reus i provoca 1,5 km de retencions
La col·lisió per encalç afecta la circulació en sentit sud cap a Salou
Aquest dissabte al matí, una col·lisió per encalç ha obligat a tallar un carril de la C-14 a Reus en sentit sud cap a Salou. L’incident ha provocat retencions d’uns 1,5 quilòmetres en aquest tram de la carretera.
Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques, que han prestat assistència als implicats
Tanmateix, aquesta no és l’única via tallada aquest matí a la demarcació de Tarragona. Una furgoneta ha bolcat a l’AP-7, a l’alçada de l’Hospitalet de l’Infant en sentit sud cap a Amposta.
Baix Camp
Una furgoneta bolcada talla l’AP-7 a l’Hospitalet de l’Infant i provoca 3,5 km de retencions
Marta Omella
L’avís de l’accident s’ha rebut a les 9.07 hores i els Bombers de la Generalitat hi han actuat amb dues dotacions. El sinistre ha obligat a tallar momentàniament la via i ha provocat cues de fins a 3,5 quilòmetres.