Un accident talla un carril a la C-14 a Reus i provoca 1,5 km de retencions

La col·lisió per encalç afecta la circulació en sentit sud cap a Salou

Imatge de les retencions a la C-14 a Reus, causades per una col·lisió

Aquest dissabte al matí, una col·lisió per encalç ha obligat a tallar un carril de la C-14 a Reus en sentit sud cap a Salou. L’incident ha provocat retencions d’uns 1,5 quilòmetres en aquest tram de la carretera.

Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques, que han prestat assistència als implicats

Tanmateix, aquesta no és l’única via tallada aquest matí a la demarcació de Tarragona. Una furgoneta ha bolcat a l’AP-7, a l’alçada de l’Hospitalet de l’Infant en sentit sud cap a Amposta. 

L’avís de l’accident s’ha rebut a les 9.07 hores i els Bombers de la Generalitat hi han actuat amb dues dotacions. El sinistre ha obligat a tallar momentàniament la via i ha provocat cues de fins a 3,5 quilòmetres.

