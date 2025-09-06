Mobilitat
Una furgoneta bolcada talla l’AP-7 a l’Hospitalet de l’Infant i provoca 3,5 km de retencions
L’accident ha mobilitzat dues dotacions dels Bombers i ha obligat a tallar momentàniament la via en sentit sud
Aquest dissabte al matí, una furgoneta ha bolcat a l’AP-7 a l’altura de l’Hospitalet de l’Infant, en sentit sud cap a Amposta.
L’avís de l’accident s’ha rebut a les 9.07 hores i els Bombers de la Generalitat s’han mobilitzat amb dues dotacions per prestar assistència.
L’incident ha provocat retencions d’uns 3,5 quilòmetres en aquest tram de l’autopista i la via s’ha hagut de tallar momentàniament per retirar la furgoneta accidentada.
Actualment, la furgoneta bolcada ha estat retirada i la situació ja es troba normalitzada.