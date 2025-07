Segon any del Pla Estratègic de Salut Sant Joan: millora contínua i certificacions internacionals

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El Pla Estratègic 2023-25 és la guia que marca el camí a l’entitat de dret públic Salut Sant Joan Reus-Baix Camp, que integra l’Hospital Universitari Sant Joan i altres equipaments de la comarca, per assolir l’excel·lència en l’atenció pública, la gestió interna, la formació i la docència. Completat el segon any de vigència, la cap d’estudis de l’Hospital Sant Joan, Lourdes Rofes, remarca que és un document «viu» i que busca «la millora contínua, anar veient com ho podem fer encara millor». Ja es planteja com serà el següent full de ruta.

El 2024 va ser un any prolífic per a l’entitat, amb 111 projectes emmarcats en el Pla Estratègic. La consecució de la certificació QOPI de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO), que acredita la qualitat en l’atenció als pacients amb càncer, és un dels grans puntals de l’exercici. Rofes assenyala que es vol anar més enllà: ja s’ha tramitat el procés d’acreditació perquè l’hospital de Reus sigui reconegut com a Cancer Center. Els resultats s’esperen per a finals d’any.

Un dels eixos amb què es treballa és la formació. El 2024, es va assolir l’acreditació de noves unitats docents. «Això vol dir que formarem tres nous especialistes: un de Neurofisiologia Clínica, un metge de Geriatria i un infermer resident de Geriatria», detalla la cap d’estudis. Així mateix, s’ha avançat en gestió clínica, ja no només referent a la direcció, sinó també als professionals assistencials.

Rofes apunta que s’han elaborat uns quadres de dades «molt clars i fàcils d’interpretar» que s’actualitzen sovint i que permeten veure l’evolució en aspectes com les llistes d’espera, les altes que es donen o el nombre de consultes que es completen. «Aleshores, es pot prendre alguna mesura per anar millorant en tots aquests aspectes», menciona.

La Setmana de l’Experiència del Pacient va servir per posar el ciutadà al centre i «la idea és consolidar-la i anar-la fent cada any». A més, s’està analitzant «com va tot el procés d’urgències», és a dir, es vol detectar on hi ha marge de millora «per intentar disminuir els temps d’espera entre proves, per ser visitat, etc.» en un moment molt complicat i d’alta pressió assistencial.

Això implicaria la introducció de «petites modificacions» que ja marquen el canvi, com podrien ser «moure coses de lloc» i que, quan s’han de treure mostres de sang a un pacient per dur a terme una anàlisi, «que tingui tot el material que necessito allà i no hagi de sortir i tornar a entrar». «Són accions molt senzilles, però que fan que el pacient no hagi d’estar esperant tant», expressa Rofes, qui afegeix que el procés «no s’ha acabat».

En l’últim eix, la cap d’estudis de l’Hospital Sant Joan destaca que s’ha consolidat el programa Cuidar els que cuiden i que, amb la introducció del Pla Estratègic, es vol incidir a fer que «la gent se senti bé a l’empresa on treballa».

Per al 2025, hi ha 96 projectes actius i, avui dia, més d’un 10% ja estan assolits i tancats. La principal carta serà la creació de la Unitat d’Investigació Clínica. «Això serà un abans i un després en temes de recerca», subratlla Rofes. Serà un centre pioner per a la realització d’assajos i estudis clínics i tindrà abast territorial.

En paral·lel, Salut Sant Joan Reus-Baix Camp ja ha començat a dibuixar el següent Pla Estratègic, que incidirà entre el 2026 i el 2030. A finals d’any, s’iniciarà una nova edició del postgrau de lideratge per a professionals i els alumnes inscrits treballaran en els projectes que s’han d’incloure en el document guia. També es comptarà amb la participació de l’entorn de l’EDP, és a dir, els pacients i familiars.