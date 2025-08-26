Via Pública
Les denúncies per llençar la brossa on no toca es multipliquen a Reus per 13 en els últims 19 mesos
Entre el gener de l’any passat i el juliol d’enguany s’han aixecat 434 actes per incivisme
Les denúncies imposades per la Guàrdia Urbana de Reus als ciutadans que cometen actes incívics abocant les escombraries com no toca s’han multiplicat per 12,9. Aquestes dades subministrades per part de l’Ajuntament de Reus corresponen a l’estudi comparatiu de les mitjanes mensuals de denúncies de 2024 i 2025 respecte als exercicis de 2021, 2022 i 2023.
Una situació que arriba gairebé un any després que el consistori decidís impulsar una campanya de sensibilització al voltant d’aquesta problemàtica, alhora que enduria les sancions amb relació a aquestes infraccions. Cal tenir en compte que aquestes accions incíviques suposen un cost extra per les arques públiques municipals, ja que han de realitzar serveis extraordinaris de recollida i neteja. Aquest fet suposa un cost afegit que s’enfila fins als 895.000 euros anuals.
En total, la Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat un total de 434 actes des de gener de 2024 per diferents incompliments de l’Ordenança de Civisme en qüestions relacionades amb les escombraries. Concretament, 245 es van aixecar durant el 2024 i 189 entre els mesos de gener a juliol de 2025. Aquestes dades suposen una mitjana de 23,3 actes mensuals, que suposen un increment molt considerable respecte als anys 2021, 2022 i 2023 en què la mitjana era d’1,81 actes al mes.
Pel que fa a les categories de les infraccions, destaquen els 363 casos en què es va aixecar un acte per deixar les escombraries fora dels contenidors de recollida. A continuació, hi van els casos de sostreure materials o elements dipositats en contenidors de recollida a la via pública quan aquest recapte pugui ser destinat a una posterior venda, amb 44.
En tercer lloc, es van denunciar 16 casos de deixar o dipositar a la via pública i fora dels espais autoritzats objectes, runes, terres o deixalles, sempre que aquesta no sigui una infracció greu i, finalment, en 11 ocasions es va enxampar als infractors dipositant les escombraries als contenidors fora de l’horari establert per cada tipus de residu.
Campanya de sensibilització
No obstant això, en declaracions a Diari Més el regidor de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, trenca una llança a favor de la població: «Val a dir que aquestes dades no representen la totalitat de la ciutadania. La majoria té un comportament cívic, però les conseqüències d’aquests actes les acabem pagant tots».
A la vegada, assegura que des del consistori s’estan posant «tots els recursos necessaris per tenir uns barris 10 i en aquest model de ciutat no tenen cabuda els que embruten». Per aquest motiu, defensa que l’objectiu de la campanya de sensibilització ‘Prou brossa fora del contenidor!’ i de les actuacions per part de la Guàrdia Urbana són «per tenir una ciutat més neta».
La campanya impulsada des de l’Ajuntament per acabar amb aquestes males pràctiques que embruten la ciutat i donen una mala imatge ha seguit dues línies. Per un costat, una informativa amb cartelleria a la via pública i missatges a través de les xarxes socials. Per l’altre costat, la Guàrdia Urbana ha desplegat dispositius amb agents de paisà i drons per tal de localitzar i denunciar els incívics en el moment que abandonen les deixalles fora del contenidor.
Servei extraordinari
Per tal de donar resposta a l’incivisme l’Ajuntament destina els 895.000 euros a quatre serveis de neteja extraordinaris. El més costós, la recollida de voluminosos abandonats, que recull de nit aquells residus voluminosos pel seu posterior tractament, amb un cost anual de 279.000 euros.
En segon lloc, el servei de prerecollida, que retira tots els residus acumulats al voltant de les illes de contenidors de recollida domiciliària abans del pas dels camions recol·lectors, per evitar que el servei de recollida regular trobi impediments.
Això suposa un cost de 235.000 euros. En tercer lloc, el repàs i buidat de les papereres i punts d’ubicacions dels contenidors, retirant qualsevol residu dipositat a la via pública, amb un cost de 199.000 euros al cap de l’any. Finalment, el manteniment de l’estat de netedat, que s’encarrega de retirar els residus grans i petits voluminosos de la via pública i els voltants dels contenidors. Aquest servei ha de dedicar el 40% de la seva activitat a l’incivisme i suposa una despesa de 77.000 euros anuals.
Per aquest motiu, l’Ajuntament fa una crida a la població per evitar aquestes infraccions que suposen un cost afegit per tothom. A més, recorden que en el cas dels residus voluminosos el consistori disposa d’un servei de recollida. Aquest es pot sol·licitar a través de la pàgina web serveis.reus.cat/voluminosos/ o trucant al 977 01 00 10.
Enduriment de les sancions per incivisme
Per un altre costat, deixar o dipositar runes a la via pública va passar dels 300 als 625 euros de sanció. A més, en els casos de reincidència aquestes multes van augmentar fins als 600 i 750 euros respectivament. Un enduriment de les sancions que, junt amb els dispositius de la Guàrdia Urbana per detectar abocaments il·legals, suposava una molt mala notícia pels infractors habituals.