Empresa
Reus obre llista d’espera per a la convocatòria d’ajuts per a la creació i el traspàs d’empreses
Si totes les sol·licituds compleixen les condicions, ja s’hauria esgotat la dotació pressupostària
L’Ajuntament de Reus va recuperar, a principis d’any, la línia d’ajuts per a la creació i el traspàs d’empreses. Amb una partida pressupostària de 85.000 euros i una quantitat màxima fixada en 2.500 euros, el 31 d’agost de 2025 és la data límit per presentar les sol·licituds, però «en aquests moments ja tenim la llista d’espera oberta», avança el regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats.
És a dir, en cas que totes les peticions compleixin els requisits establerts, ja s’hauria esgotat una dotació econòmica que «se’ns ha quedat curta». La cua serveix «per si hi ha persones que no compleixen les condicions». Davant d’aquesta situació, Subirats afirma que «tenim el convenciment que l’any que ve, al pressupost, constarà aquesta acció i la nostra intenció és lluitar per una mica més (de diners)».
«S’ha vist que és necessari i que són d’aquelles qüestions que potser no donen més publicitat, però que la persona que està començant agraeix més», reflexiona l’edil. «Penso que és una bona línia», afegeix. Poden presentar candidatura a la convocatòria les persones que hagin iniciat una activitat econòmica o completat el canvi de titularitat d’un negoci a través d’un traspàs entre l’1 d’octubre del 2023 i el 31 d’agost del 2025.
La subvenció s’ha dividit en dues línies. Una va adreçada a la creació de noves empreses, sempre que s’hagi dut a terme una inversió igual o superior als 5.000 euros. L’altra, per als casos de transmissió empresarial, en què també caldrà haver fet una aportació mínima de 5.000 euros. La previsió municipal era atendre unes 34 companyies.
Transmissió empresarial
Subirats també dona molta importància al servei de transmissió empresarial de l’Ajuntament de Reus, que es presta a través del projecte Reempresa perquè, a banda de permetre als emprenedors «no començar des de zero, sinó d’un fons que ja existeix», garanteix la preservació d’un «ecosistema econòmic que ja existeix», de forma que s’esborra la «sensació de pèrdua» que es produeix quan abaixa la persiana un negoci històric. Dos casos d’èxit foren el Colmado Baró i l’Autoescola Prim, a les Galeries Quer.
Reempresa té l’objectiu d’evitar el tancament de negocis a la ciutat i fomentar la transmissió empresarial. Des de la regidoria, es van atendre 21 casos (10 cedents i 11 reemprenedors) els primers sis mesos del 2025. El 2024, se’n van tractar 53 (25 cedents i 28 reemprenedors). L’exercici anterior va tancar amb cinc casos d’èxit, el mateix nombre amb què es van assolir els primers set mesos d’enguany.
En el cas de l’Autoescola Prim, l’establiment està situat dins l’àmbit de la tercera fase del Reus Espais Vius, que incideix en l’antic barri de Santa Teresa. El projecte de revitalització del teixit econòmic és «com un vaixell insígnia, la nostra estrella», explica Subirats, atès que, a més de la dinamització empresarial, «també generem vida en un espai que ja no en té».
Fins ara, «estem molt contents de les dades», però el regidor comenta que es tracta d’un projecte «a llarg termini» i que, per tant, no preveu que es pugui plantejar una quarta fase «fins d’aquí a dos anys». En aquests moments, més d’una vintena de locals s’han adherit al programa i estan disponibles en el seu marc. A més, se n’han obert, n’hi ha en obres i s’han atès gairebé una trentena d’emprenedors.