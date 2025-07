L’Autoescola Prim de Reus: nou cas d'èxit del programa Reempresa

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Autoescola Prim de Reus, amb més de 40 anys d’experiència, continuarà la seva activitat gràcies al servei de transmissió empresarial a traves del programa Reempresa de la Regidoria d'Empresa, Ocupació i Formació de Reus.

Reempresa és fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de Reus amb la patronal Cecot i la fundació Autoocupació que es remunta a l’any 2013. L’objectiu és evitar el tancament de negocis a la ciutat i fomentar la transmissió empresarial.

Des de la regidoria d’Empresa s'ofereix a les empreses cedents una alternativa al tancament de negocis en funcionament que no tenen una continuïtat més enllà del propietari actual; així com un nou camí per a les persones reemprenedores que vulguin començar una nova activitat sense haver de començar des de zero o bé afegir-ne una de nova a un grup o negoci existent.

L’Autoescola Prim és un negoci familiar de dues generacions, iniciat per Jacint Vinyals l’any 1981 i continuat pel seu fill, Carles Vinyals a partir de 1999. El 2025, després d’una llarga trajectòria i sense relleu, Vinyals es va posar en contacte amb el programa i va manifestar la voluntat de traspassar el negoci amb motiu de la seva jubilació.

Arran d’una sol·licitud d’assessorament per crear una nova autoescola, el programa va detectar l’oportunitat de canalitzar el cas cap al servei de transmissió empresarial.

Joana Fernandes es va interessar pel projecte d’autoescola ubicat a Reus a principis de maig de 2025. Després d’iniciar les negociacions amb el propietari cedent, Carles Vinyals, es va concretar la compra del negoci al juny. El procés de transmissió es va dur a terme de manera ràpida, completant-se en només un mes, amb acompanyament integral en totes les fases: des de les primeres reunions, assessorament en tràmits administratius i fiscals fins a la formalització del contracte de cessió.

D'aquesta manera, Joana Fernandes i el seu marit José Márques prenen el relleu de l'autoescola emblemàtica i consolidada, dedicada a l’obtenció del permís de conduir B (cotxe), oferint tant classes teòriques com pràctiques des de les seves instal·lacions ubicades a les Galeries Quer, Local número 9.

En aquest sentit, el regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, assegura que «casos d’èxit com aquest ens permeten evitar la pèrdua de llocs de treball a la vegada que aconseguim mantenir negocis rendibles i que, en molts casos, s’han convertit en petits símbols del teixit empresarial de la nostra ciutat. Si a més, com és el cas, ho fem en espais especialment sensibles al tancament de més empreses, la satisfacció és doble: continuar amb l’activitat i no perdre la identitat empresarial que ens caracteritza».

Reempresa ofereix un acompanyament neutral i transparent a totes aquelles persones empresàries interessades a vendre un negoci en funcionament i a aquelles persones emprenedores que vulguin adquirir-ne un sense haver de començar des de zero. A més, els seus serveis no tenen cap cost per als usuaris i usuàries.

Espais Vius

L’establiment que ocupa l’autoescola està situat dins l’àmbit de la tercera fase de Reus Espais Vius, que incideix en la revitalització comercial de la zona compresa entre els carrers Prat de la Riba i de Sant Joan, coneguda popularment com a barri de Santa Teresa. En aquest context, les persones reemprenedores disposaran dels serveis d’assessorament i mentoria oferts pel programa.

Reus Espais Vius és un projecte de ciutat que vol contribuir a la revitalització estratègica del teixit econòmic, incidint de forma específica en aportar solucions a aquelles zones de la ciutat que tenen un major nombre de locals sense activitat.