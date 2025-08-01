Mobilitat
Aena preveu invertir gairebé 30 milions d’euros a l’Aeroport de Reus entre el 2025 i el 2026
Els diners serviran per millorar les instal·lacions en aspectes com la sostenibilitat i la seguretat
Aena té previst invertir al voltant de 27 milions d’euros a l’Aeroport de Reus entre el 2025 i el 2026 per «continuar millorant les instal·lacions». Les actuacions principals seran la millora de la capacitat portant de la plataforma, la renovació de l’edifici de la torre de control, la remodelació del bloc del servei d’extinció d’incendis i la construcció d’un parc solar fotovoltaic amb una potència nominal de 12,5 MW, una operació, aquesta última, que «reforçarà el compromís de l’Aeroport amb la sostenibilitat i la descarbonització», tal com detallen fonts de la companyia.
El director de l’Aeroport de Reus, Juan Crespo, va assenyalar, en una entrevista recent amb Diari Més, que es tracta d’inversions «molt rellevants que reflecteixen el valor i aposta d’Aena pel territori». Crespo recordava que, entre el 2010 i el 2024, s’havien invertit 97 milions d’euros en l’aeròdrom de la capital del Baix Camp, essent l’adaptació al nou disseny funcional una de les actuacions més rellevants, atès que va dotar «d’una infraestructura amb més capacitat, més moderna, sostenible i d’alta qualitat».
Les actuacions previstes són molt benvingudes per les institucions del territori. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, recorda que l’Aeroport de Reus és «una infraestructura clau per a l’arribada de visitants a la Costa Daurada i Terres de l’Ebre procedents dels mercats internacionals» i, per aquest motiu, «qualsevol inversió i millora que s’hi faci és una molt bona notícia, perquè afavoreix la seva competitivitat, fet que beneficia els usuaris, que creixen any rere any». «En aquest sentit, des de la Diputació, i a través de la Taula Estratègica de l’Aeroport, continuem treballant amb l’objectiu d’augmentar els vols i l’arribada de visitants al març i al novembre per tal d’allargar la temporada», conclou Llauradó.
Per la seva banda, des de la Cambra de Comerç de Reus es valoren «molt positivament» les inversions previstes i es considera que la quantitat prevista —uns 27 milions d’euros— és «una bona quantitat». «La infraestructura està ben dimensionada perquè encara no s’han assolit els 2,5 milions de passatgers; per tant, tot el que sigui invertir en seguretat i una millor experiència per als passatgers és una molt bona notícia», apunta la corporació. Així mateix, assenyala que «ara caldrà pensar en la inversió que s’haurà de fer per connectar la futura estació intermodal amb l’Aeroport». «S’ha parlat de llançadores, però potser caldria anar concretant més», asseveren les fonts. «Aquesta connexió és vital i, de moment, no s’està parlant de com es farà», sentencia.
Així mateix, des de l’ens cameral es menciona que s’hauria de començar a pensar en el nou Document de Regulació Aeroportuària (DORA), ja que l’actual «té vigència de 2020 a 2026». «Ben segur que el pròxim tindrà més exigències mediambientals que no es veuen reflectides en les inversions que ha anunciat Aena», citen les fonts. «A més, aquest nou DORA, amb nous requisits, podria fer-nos modificar el Pla Director de l’Aeroport de Reus i això també s’haurà de tenir en compte», alerten.
L’Aeroport de Reus es troba immers en la temporada d’estiu, amb 25 destinacions de set països. Les companyies aèries ofereixen més d’1,5 milions de seients.
