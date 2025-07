Juan Crespo: «Si volem recuperar els vols d’hivern cal desestacionalitzar el turisme»

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Com ha començat la temporada d’estiu?

«Sincerament, ha arrencat molt bé. Fa setmanes que l’operativa assoleix plens màxims i els registres són excepcionals en consolidació de rutes. L’aeroport oferirà més d’1,5 milions de seients i es preveu mantenir el creixement i consolidar les destinacions amb set països diferents. Si ens centrem en les xifres i mirem cap enrere veiem que estem en bons registres, perquè el 2023 ja vam assolir xifres prepandèmia i l’any següent, el 2024, vam passar a més d’un milió de passatgers, que implicava un augment del 13%. Amb el milió i mig d’enguany, l’increment respecte al 2024 és del 16%, així que mantenim un creixement de doble dígit amb 8.000 vols programats. És genial, no podríem estar més contents».

Com van rebre la notícia de l’ampliació del Prat des de Reus?

«Amb satisfacció. L’ampliació de l’Aeroport Prat és una gran notícia pel territori i també pel país. L’Aeroport de Reus té el seu propi pla de creixement i, tot i que no contribueix al desenvolupament de l’Aeroport Josep Tarradellas com a hub internacional, sí que el complementa. Ara mateix és un tema que també s’està abordant a la Taula Estratègica de l’Aeroport de Reus amb totes les administracions locals i supramunicipals, com la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme, les Cambres de Comerç i ajuntaments, i també amb els agents turístics del territori».

Aquest anunci va reobrir el debat de quin ha de ser el model aeroportuari català i les connexions dins d’aquest. Què opina?

«Des d’Aena tenim molt clar que els aeroports han de créixer de manera coordinada. És imprescindible la intermodal i és una molt bona notícia que s’hagi donat impuls als tràmits i la construcció d’aquesta estació que permetrà connectar l’aeroport amb el territori i amb Barcelona. I el TramCamp també serà un valor afegit molt rellevant en aquest sentit».

Com ha de créixer l’Aeroport de Reus? S’han anunciat 27 milions d’euros d’inversió entre 2025 i 2026.

«Entre 2010 i 2024 Aena s’ha invertit 97 milions d’euros a l’Aeroport de Reus. Una de les inversions més importants va ser el disseny funcional, que va finalitzar el 2021 i ens va dotar d’una infraestructura amb més capacitat, més moderna, sostenible i d’alta qualitat. Amb aquests 27 milions entre 2025 i 2026 es millora el paviment, es remodela l’edifici d’extinció d’incendis, es remodela de manera integral la Torre de Control i la construcció d’una planta fotovoltaica, entre altres. Són inversions molt rellevants que reflecteixen el valor i aposta d’Aena pel territori».

Es treballa per recuperar els vols d’hivern?

«Sí, és un dels objectius a la Taula Estratègica i s’estan fent grans esforços des de les administracions i el sector del turisme. Si volem recuperar els vols d’hivern cal desestacionalitzar el turisme, és imprescindible».

I s’està en conversacions per aconseguir noves aerolínies o rutes amb nous indrets?

«Sí, estem en converses amb diferents aerolínies, plantejant noves destinacions. No puc dir gran cosa, però és un altre dels temes que es treballa en la taula i que també depèn de generar més demanda a la temporada d’estiu i fora d’aquesta. No podem tampoc obligar les aerolínies a operar amb nosaltres, és una cosa molt regulada, però disposem d’unes tarifes molt competitives i una destinació amb un gran potencial».

Actualment, l’Aeroport de Reus s’entén com una porta d’entrada al turisme, però el ciutadà del territori no el sembla tenir en compte pel seu propi ús. Què en pensa?

«Per nosaltres és un aspecte primordial i que també s’està treballant. Volem que la gent del territori vegi l’Aeroport de Reus també faci servir aquesta infraestructura per fer viatges de negocis o vacances i és un dels nostres objectius que, insisteixo, compartim amb la resta de membres de la Taula Estratègica. Això va també alineat amb altres inversions que no només depenen d’Aena. Per exemple, millorar la connectivitat amb la intermodal o el TramCamp serà d’ajuda».

Com valora la possibilitat que Ryanair pugui tornar a establir base a Reus?

«Gaudim d’una infraestructura apta perquè Ryanair o qualsevol aerolínia obri una base a les nostres instal·lacions. Seria una gran notícia, ja que tot el que sumi en connectivitat és positiu per nosaltres i pel territori. Farem el que calgui perquè qualsevol companyia que vulgui operar amb nosaltres tingui l’oportunitat i aporti el seu valor al territori».