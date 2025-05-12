Benestar Animal
L’espai d’acollida temporal per a gats de Reus podria estar enllestit enguany i es dividirà en mòduls
Permetrà esterilitzar o aïllar les colònies de felins ferals en un entorn controlat
El compte enrere perquè Reus tingui al seu abast un espai d’acollida temporal, gestió i recuperació de gats ja ha començat. Les obres tindran un cost màxim de 211.652,30 euros (IVA inclòs) i la previsió és que l’equipament estigui a punt «abans de finals d’any», tal com explica el regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio.
L’edil detalla que es podran dur a terme accions com «les esterilitzacions i els aïllaments de les colònies en cas de necessitat —com podria ser per malaltia—» en un entorn controlat, però, al mateix temps, de condicions agradables.
El projecte, cofinançat amb el pla ImpulsDipta, s’emmarca en la llei estatal de protecció dels drets i el benestar dels animals, que determina que la vetlla i gestió de les colònies felines correspon a les administracions locals.
Rubio comenta que la iniciativa permetrà completar «un pas més» després d’haver estat desenvolupant, des de fa més d’una dècada, el Projecte Gat, que se centra en la cura i l’alimentació dels felins ferals amb la col·laboració de dues entitats. «Necessitem que les diverses colònies estiguin ben controlades», expressa el regidor.
L’espai d’acollida temporal per a gats s’edificarà al carrer de Cervera, 6, a tocar del polígon industrial Dina i de l’avinguda de Constantí, atès que la voluntat és que hi hagi la mínima interferència possible entre les persones i els animals.
Tindrà capacitat per allotjar fins a 150 gats, estarà gestionat pel consistori i no ocuparà la totalitat de la parcel·la, ja que els treballs constructius consistiran en la pavimentació d’una superfície, «la part de paleta dels tres mòduls dissenyats i poca cosa més», apunta Rubio.
La previsió és utilitzar uns 276 metres quadrats (m²) dels 2.334 m² disponibles. Si bé la licitació del contracte d’obres apunta que el termini màxim per executar la intervenció és de vuit mesos, l’edil de Medi Ambient i Sostenibilitat suposa que podrà estar executat abans que conclogui el 2025.
Tot i les seves reduïdes dimensions, es buscarà que la implementació s’efectuï seguint criteris d’eficiència energètica i que l’enllumenat sigui de baix consum.
El projecte es dividirà en tres franges. El primer bloc acollirà la sala de veterinària, administració i una cambra higiènica. El segon serà un pati que permetrà l’esbarjo dels gats i el tercer presentarà tres casetes d’acollida —amb possibilitat d’habilitar-ne una quarta en una futura ampliació— i un magatzem per a pinso i altres materials.
Amb la presentació del projecte, les entitats que vetllen pel benestar dels animals van valorar-lo positivament. Des de l’associació Reus Gats, es va explicar l’estiu del 2024 que es tractava d’una iniciativa «molt positiva» i «necessària» perquè permetria disposar d’unes instal·lacions on allotjar els felins que no poden tornar-se als carrers a l’instant perquè han de complir un procés de quarantena, en paraules de la seva presidenta, Ester Amill. A més, es remarcava que serà un lloc «de pas».