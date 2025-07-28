Successos
Cremen quatre contenidors a l'avinguda Salou de Reus
Els fets han passat a la una de la matinada d'aquest dilluns
Quatre contenidors han cremat aquesta matinada prop del parc de Mas Iglesias de Reus. Els fets han passat a les 00.52 hores i hi ha treballat una dotació de Bombers de la Generalitat.
Segons explica el cos d'emergències, el foc ha cremat quatre contenidors completament situats a l'avinguda de Salou i un altre contenidor i un cotxe s'han vist afectats a causa de la temperatura de l'incendi. Cap persona ha resultat ferida.
Just fa una setmana, a la mateixa zona van incendiar una motocicleta. Allí el vehicle va cremar al 100%. Per sort, cap vehicle més va patir cap afectació i no hi va haver cap dany personal.
Shaila Cid