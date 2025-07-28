Diari Més

Cremen quatre contenidors a l'avinguda Salou de Reus

Els fets han passat a la una de la matinada d'aquest dilluns

Imatge de la zona que ocupaven els contenidors.

Cedida

Shaila Cid
Shaila CidRedactora

Quatre contenidors han cremat aquesta matinada prop del parc de Mas Iglesias de Reus. Els fets han passat a les 00.52 hores i hi ha treballat una dotació de Bombers de la Generalitat.

Segons explica el cos d'emergències, el foc ha cremat quatre contenidors completament situats a l'avinguda de Salou i un altre contenidor i un cotxe s'han vist afectats a causa de la temperatura de l'incendi. Cap persona ha resultat ferida. 

Just fa una setmana, a la mateixa zona van incendiar una motocicleta. Allí el vehicle va cremar al 100%. Per sort, cap vehicle més va patir cap afectació i no hi va haver cap dany personal.

