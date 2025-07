Crema una moto prop del parc Mas Iglesias de Reus

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí en l'incendi d'una motocicleta a Reus. L'avís l'han rebut a les 05.40 hores i s'han desplaçat amb una dotació terrestres fins al parc de Mas Iglesias.

Allí una moto ha cremat al 100%. Per sort, cap vehicle més ha patit cap afectació i no hi hagut cap dany personal. El servei ha durat menys de 30 minuts i un cop extingit el foc, els bombers han tornat al parc.