El regidor no adscrit Julio Pardo i un grup de ciutadans presenten un recurs contra la ZBE

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El regidor no adscrit Julio Pardo i un grup de ciutadans de Reus van presentar, el passat dissabte, un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Pardo argumenta que la normativa és «discriminatòria i injusta» perquè «perjudica els ciutadans amb menor capacitat econòmica», així com «ataca el dret fonamental de la lliure circulació, perquè tot vehicle amb la ITV en vigor, assegurança i estant al corrent del pagament d'impostos ha de poder circular lliurement per tot el territori nacional».

També al·lega que «contradiu la llibertat pública d'empresa, ja que força les empreses a substituir els seus vehicles contaminants per no contaminants». A més, el regidor no adscrit comenta que «a Reus no hi ha contaminació» i que en l’elaboració del document «no s’han desenvolupat ni valorat realment les conseqüències i l’impacte econòmic al comerç de Reus».

Fa escassos dies, va ser l’entitat comercial El Tomb de Reus qui va presentar un recurs contra la ZBE per demanar-ne una aplicació «proporcionada, equilibrada i dialogada».