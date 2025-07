El Tomb de Reus presenta un recurs contra la ZBE

Fotografia d’arxiu d’un vehicle accedint a l’espai que estarà restringit per la Zona de Baixes Emissions.Gerard Martí

El Tomb de Reus ha presentat un recurs contenciós administratiu contra la Zona de Baixes Emissions (ZBE). L’entitat comercial detalla, en un comunicat, que no ho ha fet «per oposar-nos al progrés, sinó per defensar una aplicació proporcionada, equilibrada i dialogada d’aquesta mesura». «No es tracta d’escollir entre salut o economia, es tracta de fer compatible una ciutat verda amb una ciutat viva», remarca.

El Tomb subratlla que està «totalment a favor» de millorar la qualitat de l’aire i construir una ciutat «més saludable i sostenible», però expressa que «no podem acceptar que això es faci a costa del comerç local, sense estudiar ni valorar adequadament les conseqüències econòmiques i socials que tindrà la mesura». Els comerciants temen que s’estigui venent «una imatge idealitzada del futur mentre el comerç pateix en present», perquè no han vist alternatives «reals» per minimitzar l’impacte de les restriccions al trànsit motoritzat.

Els botiguers argumenten que «milers de persones de pobles veïns» venen a comprar, menjar, fer gestions o, simplement, gaudir, i que «moltes no tenen transport públic eficient ni opcions viables per adaptar-se a la ZBE». «I sense clients, el comerç no es manté», asseveren. «Demanem que s’escolti el comerç, que se’l respecti i que se l’inclogui en la construcció del futur de Reus; perquè nosaltres també volem respirar millor, però amb les persianes obertes, els carrers plens i la ciutat en moviment», tanca el Tomb.

El 10 de juliol, Diari Més va avançar que les entitats comercials havien mostrat la seva disconformitat amb la ZBE. Un dels principals punts de preocupació era l’extensió de l’àrea restringida. Per això, consideraven que s’hauria de delimitar en el Tomb de Ravals. Amb tot, la regidoria de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, descarta aquesta opció.