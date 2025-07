Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La Casa Navàs, situada en ple centre de Reus —a pocs quilòmetres de Tarragona—, és un tresor arquitectònic sense comparació. Aquest edifici modernista, dissenyat pel cèlebre arquitecte Lluís Domènech i Montaner, és únic al món per conservar intacte el seu interior des que va ser inaugurat l'any 1908.

En una època on la majoria de construccions modernistes han patit alteracions o deterioraments, la Casa Navàs es manté com un autèntic testimoni de l’esplendor burgesa de principis del segle XX. Així ho destaca la revista Viajar, que l’assenyala com una visita imprescindible per als amants de l’arquitectura.

La construcció va ser promoguda per Joaquim Navàs, un comerciant benestant que va voler aixecar no només un habitatge i local comercial, sinó també un símbol de sofisticació i progrés. El resultat va ser una joia arquitectònica en plena plaça Mercadal que, més d’un segle després, continua captivant visitants, arquitectes i historiadors. La riquesa decorativa i la complexitat del disseny interior van convertir la casa en una referència obligada del modernisme català.

El més extraordinari és que el seu interior es conserva tal com va ser concebut: des dels vitralls de colors fins el mobiliari, passant pels llums, pintures murals i tapissos originals. A diferència d’altres cases modernistes que han estat restaurades o modificades, a la Casa Navàs tot roman com l'any 1908, gràcies en part a un ús limitat de l’immoble durant dècades i a una ferma voluntat dels seus propietaris per preservar cada detall.

El treball artesanal desplegat en la seva decoració va ser meticulós. Es van utilitzar marbres, fustes nobles i vidrieres realitzades pel taller d’Antoni Rigalt, col·laborador habitual del modernisme català. Cada estada és una petita obra d’art, des de l’escala principal fins els sostres ornamentats amb motius florals, que reflecteixen l’elegància i el refinament de l’època.

Avui, aquest patrimoni excepcional està obert al públic. A través de visites guiades, tant diürnes com nocturnes, els visitants poden endinsar-se en els racons més íntims de la casa i conèixer la història de la família Navàs, així com el context social i artístic en el qual va sorgir el projecte. A més, l’edifici acull concerts, exposicions i esdeveniments que enriqueixen la vida cultural de Reus i enforteixen la seva identitat modernista.

Malgrat haver perdut la seva torre durant un bombardeig l'any 1938, la resta de la casa va sobreviure intacte a la Guerra Civil. Aquest miracle, sumat al compromís amb la seva conservació, ha permès que avui la Casa Navàs sigui reconeguda com un lloc únic al món. Per a aquells que busquen descobrir joies arquitectòniques més enllà de Barcelona, aquest edifici a Reus demostra que el modernisme català encara guarda meravelles poc conegudes.