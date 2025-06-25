Memòria
La segona vida dels llibres del cementiri
L’Arxiu Municipal va encarregar la restauració dels diferents volums de registre del Cementiri General de Reus
Els llibres han estat utilitzats per complir múltiples funcions. Ens ofereixen històries, comparteixen coneixements o ens serveixen per recollir informació. Són objectes quotidians que, tot i que de vegades passin desapercebuts en el món digital d’avui dia, perduren en el temps. Això fa que amb el pas de les generacions aquests objectes quotidians, als quals només donàvem un valor merament utilitari, passin a tenir un valor històric.
Per aquest motiu, l’Arxiu Municipal de Reus impulsa des de fa uns anys un projecte de conservació, restauració i digitalització de documents històrics de la ciutat. «Escollim els documents, es restauren i es digitalitzen. Així podem permetre que la població accedeixi a la informació i el document quedi ben preservat», explica la directora de l’Arxiu Municipal de Reus, Elisenda Cristià. Entre aquests hi ha el cas dels llibres del Cementiri General de Reus, alguns d’ells amb més d’un segle d’història i desgast a les espatlles: «Fa dos anys vam començar un procés de restauració dels llibres del cementiri. Es van restaurar set i ara quedaven tres de pendents. Parlem de llibres que la gent consulta bastant, sobretot aquells que són del període de la Guerra Civil», afegeix la directora.
Aquests últims tres eren els que registraven les persones enterrades al cementiri entre els anys 1890-1900, 1915-1932 i 1946-1955. Aquesta tasca de restauració va anar a càrrec de la conservadora i restauradora Llum Cubells, en col·laboració d’Anna Ferran i Èlia López. «El primer que fem quan rebem qualsevol peça enquadernada és revisar sobretot com està la coberta, si el podem obrir bé, si el llom aguanta i quins són els materials compositius. Amb aquests tres era evident que necessitaven una intervenció, sobretot per evitar problemes futurs com que les cobertes se separessin», detalla Cubells.
Segons comenta la restauradora, en llibres de gran format que es consulten i manipulen molt, com és el cas d’aquests tres, presenten alteracions comunes: «Normalment, les cantonades estan fetes malbé, hi ha estripades i s’acumula molta brutícia. Aleshores, el llibre presenta moltes alteracions tant físiques com químiques». Alhora, assenyala l’edat dels llibres com una particularitat: «No són llibres molt antics. Han superat els cent anys, però no són de l’edat mitjana. Ara bé, com que són d’una època més recent estan fets amb paper industrial, que és un suport de menys qualitat i que es deteriora més de pressa que, per exemple, un paper del segle XVIII».