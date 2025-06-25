Cultura
El Festival Memorimage d’Estiu proposa nits de cinema a la fresca
Els films es podran gaudir cada dijous a la plaça del CIMIR de Reus
El Memorimage - Festival Internacional de Cinema de Reus torna amb la seva tercera edició d’estiu, que proposarà cinc nits de cinema a la fresca gratuït cada dijous de juliol a la plaça del Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR).
Les pel·lícules Elvis (3 de juliol), Marco (10 de juliol), Marisol, llámame Pepa (17 de juliol), Argo (24 de juliol) i la sessió especial Les dues cares de l’Everest (31 de juliol) conformen aquesta edició, que té l’objectiu d’apropar grans èxits del cinema recent que incorporen imatges d’arxiu a la ciutadania.
El Memorimage d’estiu abaixarà el teló amb una sessió molt especial amb Òscar Cadiach, el primer alpinista català en coronar el cim més alt del món. Aquesta sessió comptarà amb la projecció del documental Les dues cares de l’Everest, una mirada apassionant i pedagògica sobre l’alpinisme i els seus protagonistes més rellevants, i amb una xerrada posterior amb Cadiach, que compartirà amb els espectadors la seva experiència com a primer català en coronar els 14 vuitmils del planeta sense oxigen addicional.
D’altra banda, el Festival Memorimage 2025 tornarà a omplir el Teatre Bartrina de Reus de les millors estrenes de pel·lícules amb imatges d’arxiu en la seva XX edició, que se celebrarà del 4 al 7 de novembre de 2025. La convocatòria per presentar les pel·lícules que formaran part d’aquesta propera edició ja està activa i romandrà oberta fins al 27 de juliol en aquest enllaç.
La convocatòria permet presentar-se a les dues seccions competitives del festival: la Secció Oficial, per a llargmetratges nacionals i internacionals de més de 40’ que utilitzen imatges d’arxiu, i la Secció MemoriReus, per obres audiovisuals amb imatges d’arxiu que hagin estat produïdes i/o la seva temàtica se centri en la demarcació de Tarragona.