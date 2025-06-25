Sant Pere
La Cercavila del Masclet tanca la primera jornada de Sant Pere
El primer de tots a qui van garantir una bota va ser el mateix pregoner, Josep Maria Casas
Els encarregats de tancar la primera jornada de Festa Major de Sant Pere 2025 no es van fer esperar ni un sol moment després de la darrera explosió de la Tronada. El basilisc i el bou van irrompre a la plaça del Mercadal cadascú des d'una punta, mentre les gralles van tornar a sonar. Aleshores, una veu va començar a cridar per megafonia: «Volem Masclet! Volem Masclet!», mentre les botes van començar a passar de mans.
El primer de tots a qui van garantir una i el van obsequiar amb el mocador corporatiu de color groc va ser el mateix pregoner, Josep Maria Casas. La Cercavila del Masclet havia començat. Al ritme musical dels Bandsonats i els Bufacanyes, la festa va iniciar el seu recorregut a través del carrer de les Galanes fins a la plaça Catalunya. Des d'allí recorrien el raval de Santa Anna fins a acabar a la plaça de Prim i retornaven al punt d'inici a través del carrer de Monterols. Mentrestant, tots els assistents s'afanyaven a visitar els establiments propers per abastir-se de masclet.