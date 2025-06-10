Festes
Ja es coneix el programa de la Festa Major de Sant Pere 2025
La programació s’inicia oficialment aquest divendres amb el repartiment del programa i el concert de gralles a la Prioral
L’Ajuntament de Reus ha presentat aquest dimarts el programa d’actes de la Festa Major de Sant Pere 2025, una de les cites més esperades del calendari festiu de la ciutat. La programació s’inicia oficialment aquest divendres 13 de juny amb el repartiment del programa i el concert de gralles a la Prioral, i s ’allargarà fins al dilluns 30, aprofitant que és festiu local. Enguany els actes de Corpus s’entrellaçaran amb els actes de Sant Pere els dies 19, 21 i 22.
L’alcaldessa, acompanyada del regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens i de representants de les entitats ha detallat les novetats d’enguany entre les quals destaca la posada en marxa d’una campanya de conscienciació adreçada a les famílies amb infants per evitar l’ús de cotxet durant els actes multitudinaris i la presentació dels elements de marxandatge que es posaran a la venda amb la imatge del cartell d’enguany. També s’ha presentat el nou vestuari dels pantalons del drac que canvia el color negre pel lila.
Un any més es mantenen els trams tranquils per a persones amb hipersensibilitat sensorial (al Seguici Petit i a la Professó), i també hi haurà entarimats per a persones amb mobilitat reduïda a la plaça del Mercadal els dies 27, 28 i 29.
Corpus
El Corpus, que enguany coincideix amb Sant Pere els dies 19, 21 i 22, inclourà les tradicionals ballades de gegants i la Mulassa, la cercavila dels Nanos petits, els bous de foc, l’ou com balla, i el canó, que tornarà a fer acte de presència el dissabte 21.
Sant Pere
Pel que fa a la programació musical, destaca el Festival Dantz Point el 28 de juny amb música electrònica, així com els concerts de Barraques (20, 21 i 23), els vermuts musicals, les revetlles i les actuacions de grups com Koeman, Big Mouthers, Pèl de Gall, Germà Negre, Banda Neon i Dj Nàtura.
El pregó de Festa Major, el Tro de Festa, la tronada i el canó marcaran l’inici oficial el 24 de juny. La cercavila del Masclet manté el recorregut estrenat l’any passat. El foc del Canigó arribarà el 23 i s’encendrà la foguera de Sant Joan a la plaça de la Llibertat.
Enguany com a novetat s’obriran les portes del Palau Municipal i amb col·laboració amb el Bravium, els dies 20 i 21 es faran diverses visites teatralitzades, per descobrir els fills il·lustres de la ciutat. La visita és gratuïta, però al fer-se amb grups reduïts, s’ha de fer la reserva a través de la web d’entrapolis.com.
Les activitats infantils es concentraran a la plaça del Baluard els dies 25 i 26, amb concerts i titelles. També hi haurà les Varietés de Sant Pericu a la Palma, els Cossos, la Nit de l’Indiu, el seguici petit, i el sopar de bou i arròs a la plaça Anton Borrell.
Els dies 28 i 29 es viuran els actes més tradicionals, amb l’anada a Completes i la Professó.
Campanya de cotxets
Degut a que alguns dels actes més multitudinaris es fan en cap de setmana, enguany més que mai es demana a les persones amb nens petits que no vinguin a la festa amb cotxets i els deixin als espais habilitats. Hi haurà un petit regal per totes les famílies que col·laborin deixant el seu cotxet.
S’ha fet un cartell específic per a fer-ne difusió. Els llocs per dipositar els cotxets estaran ben senyalitzats i aquests es podran deixar al vestíbul del Teatre Bartrina, a la Llotja de la plaça del Prim i a un local del Centre Comercial El Pallol.
El dies i horaris són: el 27 de juny, de 17.30 a 22 h.; el 28, de 18.30 a 23.30 h.; i el 29 de 10.30 a 14.30 h. i de 17 a 23.30 h..
Programa de mà
El programa de mà, disponible a partir de l’11 de juny en paper i digital, incorpora un codi QR que permet accedir al programa en versió pdf i audiolectura mitjançant l’aplicació de l’ONCE. El programa recull informació sobre els recorreguts, actes amb pirotècnia, recomanacions per a persones amb mascotes, i serveis d’accessibilitat com retransmissions amb llenguatge de signes per Canal Reus TV.
També s’estrena un format petit de butxaca amb la informació bàsica, pensat per facilitar-ne la lectura ràpida i fer-lo accessible a tothom.
Marxandatge
Aquest any ofereixen productes de la Festa Major amb el cartell el Ball de Diables (samarreta); l’Estol del Basilisc (polsera i barret), la Coordinadora de Danses Tradicionals (calcomanies, ventalls i tote bags) i la Víbria (mocadors).
Els llocs i horaris de venda són els següents:
- Centre Comercial el Pallol: A partir del dia 20 de juny 10.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.30 h (els diumenge 22 i el dia 24 tancat al matí) que serà també on podreu trobar el programa i cartells de la festa.
- Mercat Central: 13 juny de 17h a 20h i 14 de juny de 9h a 12:30h.
- Concerts a la plaça llibertat: divendres 13 i dissabte 14 de juny de 19.00 a 23.00h.
- Tirada de bitlles de Sant Pere: Plaça Anton Borrell: dissabte 14 de juny, de 10.00h a 14.00h.
- Assaig del seguici a la Palma: divendres 20 de juny de les 19.00h a les 21.00h.
- Encesa de la foguera de Sant Joan a la plaça Llibertat: dilluns 23 de juny de les 18.00h a les 21.30h.
- Cóssos a la plaça del Mercadal: dijous 26 de juny de les 19.00h a finalitzar l’acte.
- Seguici petit a la plaça del Mercadal: divendres 27 de les 18.00 h a finalitzar l’acte.
- Vermuts de Festa Major a la Palma: del 25 al 28 de juny de les 12.30 a finalitzar.