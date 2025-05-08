Festes
Ja es coneixen els concerts de la Festa Major de Sant Pere
Aquest dijous també s'han donat a conèixer els cartells de Barraques i el Festival Dan_tz Point
Aquest dijous al matí s'ha presentat el cartell de Sant Pere 2025 i tots els concerts de la Festa Major, amb Barraques i el Festival Dantz Point, com a grans novetats. El cartell d'enguany l'ha fet l'il·lustrador Ferran Orta. La presentació del cartell i de la música de la festa ha anat a càrrec de l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita; el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, i també hi han pres part Dídac Masdeu, Marc Sans i David Cayuela, per part de la Coordinadora de Barraques, i Julen Iñarra, del Festival Dan_tz Point.
L'alcaldessa Sandra Guaita ha manifestat que «Sant Pere és un moment especial, un gran moment que compartim tots els reusencs i les reusenques, que ens mou a la participació, a sortir als carrers i a deixar-nos endur per tot allò que trobem, la música, els elements festius, els balls i tota una diversitat d’actes que conformen aquest extens programa que avui teniu a les mans», alhora que ha agraït a totes les persones que la fan possible.
Per la seva banda, el regidor de Cultura i Política Lingüística, ha posat en valor la presentació del cartell de la festa atès que és un dels moments més esperats del calendari de la ciutat. En parlar de les novetats d'enguany, Recasens ha explicat que «per aquells capricis del nostre calendari Corpus ens coincideix gairebé de ple amb la festa, ja que és del 19 al 22 de juny. Això ha provocat que hem encaixat les activitats pròpies de les dues festivitats».
Pel que fa als concerts de Sant Pere 2025 actuaran: Koeman i Big Mouthers (13 de juny); Pèl de Gall i Germà Negre (14 de juny ); Ros i Orquestra Maravella (25 juny); Punt de Malura, Peluxes, La Revista - Tribut a Mocedades i Nit de fer l'Índiu ( 26 de juny); Inxa Brass Band, Quatrevents i Canya d'Or (27 de juny); Banda de la Festa Major, Festival Dan_tz Point, Orquestra Catalana, 32a Nit de Marxa, Revetlla jove i Banda Neón i Dj Nàtura (28 de juny).
Barraques
Aquest dijous també s'ha conegut el cartell de Barraques 2025 i totes les novetats d'enguany. Com cada any, els concerts de Barraques es faran al Parc de la Festa de Reus. Des de la Coordinadora s'ha explicat que «com cada any apostem per regenerar la imatge gràfica de barraques i en aquesta edició hem volgut ressaltar la feina imprescindible de l'associacionisme de les entitats de Reus per poder continuar amb el projecte». És per això que la imatge està relacionada amb les formigues i ha estat realitzat pel reusenc Ekaitz Sánchez.
Gràcies a la col·laboració de Barraques amb Cases de la Música i la regidoria de Joventut, actuaran el grup Gavina. MP3, Magari i Torazinas.
Divendres 20 de juny actuaran Gavina. MP3, Maria Hein, La Sra. Tomasa i Svetlana. Dissabte serà el torn de Magari, Al·lèrgiques al Pol·len, Malifeta, Figa Flawas i Cactus. Mentre que dilluns ho faran Torazinas, Groggy Rude, Boikot i Sexenni.
Per comprar entrades i abonaments es pot fer a través d'aquest ENLLAÇ. Els abonaments pels tres dies costen 5 euros i les entrades per a cada dia 3 euros.
Dan_tz 2025
A la roda de premsa també s'ha presentat la primera edició a Reus del Festival Dan_tz, un laboratori de projectes i marca cultural que té com a eix la música electrònica i d'avantguarda. És una proposta de caire internacional que es du a terme en diferents ciutats i a les quals s'hi incorpora Reus a partir d'enguany. Es farà la nit de la revetlla, el dia 28 de juny, des de les 21:00 h fins a les 05:00 de la matinada, al Parc de Mas Iglesias.