L’estació d’autobusos de Reus romandrà a l’emplaçament actual i s’allargarà cap a la plaça del Canal
És fruit d’un procés de debat entre Ajuntament, Generalitat, veïnat i comunitat educativa
La transformació del barri del Carrilet ha fet un pas endavant definitiu amb la presentació d’una proposta consensuada, compartida i col·laborativa entre l’Ajuntament de Reus, la Generalitat de Catalunya i la comunitat veïnal i «ja només per això és un projecte millor», tal com va subratllar l’alcaldessa, Sandra Guaita. La futura estació d’autobusos serà semisoterrada, s’ubicarà sota l’emplaçament actual i s’allargarà cap a la plaça del Canal. A més, presentarà il·luminació i ventilació naturals, es maximitzarà la presència de vegetació per reduir l’efecte illa de calor i millorar el confort exterior, es connectarà amb l’actual parc de Mas Iglesias, s’utilitzaran materials sostenibles i s’hi instal·laran panells fotovoltaics. Serà «una estació d’autobusos com mereix Reus, adaptada als estàndards de qualitat, impacte acústic i mediambiental del segle XXI i com la que tenen les grans ciutats europees», va expressar la batllessa.
El juliol del 2024, l’equip de govern presentava l’avantprojecte de reordenació urbana i construcció de nous equipaments de la zona i, en paral·lel, donava el tret de sortida a un procés de participació ciutadana per rebre retroacció de la comunitat educativa, els veïns de l’entorn i els grups municipals, que van traslladar els seus suggeriments i inquietuds —en especial, sobre l’estació d’autobusos, que es plantejava en origen al parc de Mas Iglesias—.
Respecte del dibuix original de l’estació, es mantenen els compromisos d’intermodalitat entre mitjans de transport —compatibilitat amb les futures parades del TramCamp i el baixador de Bellissens—, la proximitat amb el centre i la prolongació d’espais verds entre el parc de Mas Iglesias i l’entorn del Mercat del Carrilet. Així mateix, es garanteix la viabilitat de la iniciativa en haver estat treballada i aprovada per la Generalitat de Catalunya, que en serà la gestora. Els accessos rodats al nus de mobilitat seran per la plaça del Canal per redirigir eficientment els vehicles en qualsevol direcció. A més, es minimitzaran l’impacte visual i la contaminació acústica. «L’escolta activa és implicació, generositat, participació, col·laboració i, sobretot, construir la ciutat entre tots», va destacar Guaita. Per la seva banda, el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, va remarcar que «tot això és fruit d’un procés de participació, de debat, d’escolta, de moltes hores de treball per trobar una solució que ens sembla que millora la proposta inicial de manera substancial».
En aquests moments, s’està tancant la documentació tècnica i la modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana. L’executiu català treballarà en el projecte, amb la intenció de tenir-lo llest en un any. Aleshores, preveu obrir una consulta pública i d’informació.
Així mateix, la resta d’eixos d’actuació de la remodelació del barri romanen inalterats: el Mercat del Carrilet serà objecte d’una rehabilitació per garantir l’estabilitat estructural de l’edifici i aglutinar-hi, a més dels usos comercials, activitat cultural i cívica per esdevenir un pol d’atracció; es pacificarà el trànsit i s’apostarà per la renaturalització. La transformació urbanística s’utilitzaria com a palanca per a la millora social i econòmica del sud de la ciutat, una àrea que continuarà la seva evolució en els següents anys i que protagonitzarà un seguit d’intervencions, com la construcció d’una nova escola bressol municipal, de l’estació de Reus-Bellissens, de l’estació intermodal i de la promoció de 132 habitatges de protecció oficial; la rehabilitació de pisos al barri Fortuny; o la conversió del carrer d’Astorga en un eix cívic. Carrilet, Fortuny, Juroca, Montserrat i Parcel·les Casas també seran l’epicentre del projecte d’actuació integral que presentarà l’Ajuntament al Pla de Barris i Viles.
Els veïns celebren que no afecti el parc
L’associació de veïns Parc Mas Iglesias està conforme amb el projecte. L’entitat posa en relleu «que la defensa del parc s’ha aconseguit amb la participació ciutadana». «Quan els ciutadans ens mobilitzem, col·laborem, recolzem, proposem, en definitiva, participem, es poden aconseguir modificar dinàmiques que semblaven difícils de canviar», afegeix. Amb tot, informa que «mantenim la intenció d’entrega de les signatures —volia convocar una consulta sobre la ubicació de l’equipament—». Després del seu registre, sol·licitarà el desistiment de la iniciativa ciutadana. «Enhorabona a tots els que han posat el seu granet d’arena en defensa del parc Mas Iglesias i a la força de la participació ciutadana!», tanca.
Sergi Peralta Moreno