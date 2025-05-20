Municipal
Reus presentarà al Pla de Barris i Viles un projecte per millorar el sud de la ciutat
Se centrarà en els barris Fortuny, Juroca, Montserrat i Carrilet
L’Ajuntament de Reus presentarà a la convocatòria del Pla de Barris i Viles un projecte d’intervenció integral per millorar el sud de la ciutat, centrat, concretament, en els barris Fortuny, Juroca, Montserrat i Carrilet. D’aquesta manera, amplia el radi d’acció respecte del programa pilot Barris amb Futur, que no ha tingut continuïtat amb el nou Govern de la Generalitat i que preveia focalitzar-se en el barri Fortuny.
El president català, Salvador Illa, va presentar ahir el nou Pla de Barris i Viles 2025-29, que preveu invertir en més d’un centenar de propostes de transformació física, transició ecològica i acció sociocomunitària. L’executiu hi destinarà 1.000 milions d’euros, que es complementaran amb uns 600 milions provinents dels consistoris.
Illa va assegurar que el pla és «una gran oportunitat per a tots els pobles i ciutats de Catalunya» i va reivindicar el «paper fonamental» de les administracions públiques locals perquè són «qui millor coneix on és prioritari actuar i com s’ha de fer».
Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va destacar que «la llei de barris porta millores a territoris concrets i espais que han de ser de continuïtat on és de justícia fer créixer la renda i, sobretot, les oportunitats». Les àrees que optin al finançament han de tenir una renda per persona inferior a la mitjana catalana, presentar homogeneïtat i tenir una dimensió poblacional raonable.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, valora «molt positivament» el Pla de Barris i Viles 2025-29 per «diverses raons». En primer lloc, per l’abast i l’ambició de la iniciativa, que pretén impulsar fins a 120 projectes de regeneració urbana i social en barris amb vulnerabilitats acumulades.
En segon terme, per la voluntat de «transformar el país des dels barris». També, per la «filosofia», ja que la Generalitat «no aborda únicament la transformació física o urbanística dels barris, sinó que posa molt d’èmfasi en la transformació social i l’acció comunitària, així com en la transició ecològica, una qüestió cada cop més rellevant per tenir ciutats més saludables i resilients davant l’emergència climàtica».
Diferents àrees de l’Ajuntament estan treballant des de fa mesos en el seu programa d’intervenció integral dels barris des de la triple perspectiva que exigeix el Govern: les transformacions físiques (urbanisme, habitatge, eficiència energètica i hídrica), la transició ecològica (emergència climàtica, infraestructura verda urbana, serveis ambientals, economia circular) i l’acció sociocomunitària (reducció de les desigualtats socials, equitat de gènere, salut, educació, economia, ocupació). Exemples d’accions ja iniciades són les rehabilitacions de pisos al barri Fortuny, centrades en la millora de l’eficiència energètica i l’accessibilitat; o l’ampliació del programa Treball als Barris.
Tarragona reformula el pla de la Part Baixa
Fonts del consistori van apuntar que encara s’està estudiant si la reformulació implicarà una despesa addicional per al consistori. Algunes de les propostes a afegir són la creació d’horts urbans comunitaris i constituir equips de carrer d’atenció social.